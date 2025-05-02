Fırtınada uçan levha tellere çarpıp yön değiştirdi! Motosiklettekiler ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fırtınada uçan levha tellere çarpıp yön değiştirdi! Motosiklettekiler ölümden döndü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan fırtınada bir iş yerinin çatısından uçan sac levha, elektrik tellerine çarpıp yön değiştirdi. Yoldan geçen motosikletteki 2 kişi ölümden döndü.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Mardin'de de fırtına etkili oldu. Kızıltepe ilçesindeki fırtınada bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi.

Dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinin damında bulunan çatı malzemeleri de kuvvetli rüzgarla birlikte sokağa savruldu. Bir sac levha, sokaktan geçen ve üzerinde 2 kişi bulunan motosiklete doğru yöneldi. Elektrik tellerine çarpan levha yön değiştirirken, olayı cep telefonu ile görüntüleyen kişi o an panik yaşayarak motosikletlilere seslendi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, olayda yaralanan olmadı.

Fırtınada uçan levha tellere çarpıp yön değiştirdi! Motosiklettekiler ölümden döndü

Fırtınada uçan levha tellere çarpıp yön değiştirdi! Motosiklettekiler ölümden döndü

Fırtınada uçan levha tellere çarpıp yön değiştirdi! Motosiklettekiler ölümden döndü

Fırtınada uçan levha tellere çarpıp yön değiştirdi! Motosiklettekiler ölümden döndü

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