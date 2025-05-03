Fırtınanın çaya sürüklediği yaban domuzu hayata kaldı

Kaynak: İHA
Fırtınanın çaya sürüklediği yaban domuzu hayata kaldı

Tunceli'de 1 Mayıs günü etkili olan fırtına il merkezi ve ilçelerde ciddi maddi hasara neden oldu.

Tunceli'de 1 Mayıs günü etkili olan fırtına il merkezi ve ilçelerde ciddi maddi hasara neden oldu. Fırtına insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle Munzur Çayına düşen bir yaban domuzunun uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Tunceli'de 1 Mayıs günü şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle il merkezi ve ilçelerde çok sayıda binanın çatısı uçarken, ağaçlar devrildi, yollar zaman zaman trafiğe kapandı. Fırtına, insanların yanında yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına nedeniyle Munzur Çayına düşen bir yaban domuzunun azgın sulardan uzun uğraşlar sonucu kıyıya çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Son Haberler
Annesi ölen yavru köpek için büyük şans
Annesi ölen yavru köpek için büyük şans
"Beni kurtarın demişti": Lise öğrencisi gizemli cinayetten tutuklandı
"Beni kurtarın demişti": Lise öğrencisi gizemli cinayetten tutuklandı
İzmir’de 13 yılla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine göndrerildi
İzmir’de 13 yılla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine göndrerildi
Avustralya'da seçim sonuçlandı! Albanese tarihi zafer kazandı, Dutton sandalyesini kaybetti
Avustralya'da seçim sonuçlandı! Albanese tarihi zafer kazandı, Dutton sandalyesini kaybetti
Bu defa çocuklar değil, veliler kitap okudu
Bu defa çocuklar değil, veliler kitap okudu