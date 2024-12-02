Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan baba öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan baba öldü

Kahramanmaraş’ta bir okulda düzenlenen veli toplantısı sırasında fırtına nedeniyle okulun çatı duvarı yıkılarak bahçede park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Aracın içerisinde bulunan bir baba ve iki çocuğu yaralandı. Yaralı alarak hastaneye kaldırılan baba Abdullah Kekil yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 24 Kasım'da Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda düzenlenen veli toplantısı sırasında fırtına nedeniyle okulun çatı duvarı yıkılarak, bahçede park halindeki 4 aracın üzerine düştü.

Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan baba öldü

O sırada otomobilde bulunan Abdullah Kekil ile ismi öğrenilemeyen 2 çocuğu, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan baba ve çocukları, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Abdullah Kekil, dün akşam saatlerinde kaybetti. Kekil'in çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan baba öldü

Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan baba öldü

Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan baba öldü

Fırtınanın yıktığı duvarın altında kalan baba öldü

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