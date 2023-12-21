Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu

Kaynak: DHA
Fırtınaya tutulan kaçak göçmenlerin imdadına balıkçılar koştu
Aydın'dan Sisam adasına botla gitmek isteyen 30 kaçak göçmen fırtınaya yakalandı. O kaçakların imdadına balıkçılar yetişti. Tekneye alınan kaçaklar Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Kaçak göçmenler Ege Denizi'nde fırtınaya yakaladı. Botla ölüm kalım mücadelesi veren kaçakların yardımına balıkçılar koştu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle, kaçaklar balıkçı teknesine alındı.

İzmir Selçuk ilçesinin Pamucak sahilinden, Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmak için 30 kişi bindikleri lastik botla fırtınaya yakalandı. Kadın ve çocukların da bulunduğu bota Balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti.

Balıkçı teknesine alınan, 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Ekiplerinin desteğiyle Kuşadası Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince teslim alınan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

'CİHAZLAR SAYESİNDE BİLE YÖNÜMÜZÜ BULMAKTA ZORLANDIK'

Kuşadası açıklarında lastik botu fark ettiklerini anlatan balıkçı teknesinin kaptanı Ali Sarıhan, "Pamucak Sahili açıklarında ağ atmış çekiyorduk. Birden bir mülteci botu ortaya çıktı. Bize doğru geldiler ve tekneye aldık. Sahil Güvenlik ekiplerine durumu anons ettik. Hava sisli ve pusluydu, bizler cihazlar sayesinde bile yönümüzü bulmakta zorlanırken, onların bu havada neden denize açıldıklarını bilmiyorum" diye konuştu.

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