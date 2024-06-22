Fiş, fatura, IBAN ve POS’la ilgili yeni kararlar! Ağır cezalar geliyor

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Fiş, fatura, IBAN ve POS’la ilgili yeni kararlar! Ağır cezalar geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelir artırıcı düzenlemeler kapsamında fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenlere ve bu belgeleri almayanlara ağır yaptırımlar getirmeye hazırlanıyor.

FİŞ VE FATURA DÜZENLEMEME CEZASI

Hüseyin Gökçe’nin haberine göre halen fatura ve fiş gibi belgeleri düzenlemeyenlere, tutarın yüzde 10’u kadar ve en az 3 bin 400 lira özel usulsüzlük cezası uygulanıyor.

Alıcının mükellef değil de tüketici olması durumunda ceza oranı 1/5 olarak uygulanıyor.

Yeni dönemde hem alıcı hem de satıcılara uygulanan cezanın artırılması öngörülüyor. Satıcılar için belge düzenine uyulmadığı durumda birinci tespitte ceza tutarı asgari 30 bin liradan başlayarak yükseltiliyor. Eğer satış bedeli yüksekse, düzenlenmeyen tutarın yüzde 30’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ancak alıcılar, 5 gün içinde belge düzenlenmemesini Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirirse cezadan kurtulabilecek.

ŞİRKET HESABI KULLANIMI VE IBAN HAVALELERİ

Şirketler, satışları şirket hesabı yerine ailesi veya başkasının IBAN hesaplarına havale yaparak tahsil ederse ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Her iki kesime de işleme konu tutarın yüzde 10’u kadar ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu ceza asgari 30 bin lira ile azami 20 milyon lira arasında olacak.

BAŞKASINA AİT POS CİHAZI KULLANIMI

Başkasına ait POS cihazını kullananlar ile POS cihazını başkasına kullandıranlar da ağır yaptırımlarla karşılaşacak.

Mükellefiyet türüne göre her iki tarafa da 22 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar çıkan miktarda özel usulsüzlük cezası kesilmesi planlanıyor.

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