FİSKOBİRLİK 11 Ağustos’ta fındık alımına başlıyor

Ordu / Ali Yazan

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 2025 sezonu fındık alımlarına 11 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yeni mahsul için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

50 KOOPERATİF NOKTASINDA ALIM YAPILACAK

Başkan Bayraktar, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 50 ayrı kooperatifte alım ekiplerinin ve depoların hazır hale getirildiğini belirtti. Ürün alımlarının peşin ve emanet sistemleriyle gerçekleştirileceğini söyleyen Bayraktar, çiftçilerin tercihine göre esnek ödeme modeli sunacaklarını ifade etti.

“ÇİFTÇİMİZİN ÜRÜNÜ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR”

FİSKOBİRLİK olarak her yıl daha fazla ürün alımı gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Bayraktar, üreticilere şu çağrıda bulundu:

“Her yıl artan alım kapasitemizle üreticimizin yanındayız. Bu sezon da çiftçilerimizden gelecek tüm fındıkları kabul edeceğiz. Ürünümüz değerlidir, üreticimiz değerlidir.”