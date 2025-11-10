Giresun, Ordu, Trabzon, Keşap ve Bulancak Fındık Tarım Satış Kooperatiflerinin birleşmesiyle 28 Temmuz 1938 yılında kurulan Fiskobirlik, bir dönem Türkiye’de fındık alımında tek yetkili olan kurumdu. Dünyada en büyük üretici birliklerinden biri olan Fiskobirlik 1964 yılına kadar kendi hesabına fındık aldı. 1994 yılına kadar hazine adına fındık alımı yapan

Fiskobirlik, 2000’li yıllardan itibaren işlevsiz bir hale gelmeye başladı. 2000’de alınan bir karar ile tarım satış kooperatif ve üretici birlikleri özerkleştirilme adı altında devlet desteğinden mahrum edildi.

Tarihler 2006’yı gösterdiğinde ise alınan Bakanlar Kurulu kararı ile fındık alımı yetkisi Fiskobirlik’ten Toprak Mahsulleri Ofisi’ne verildi. Bu karar, Fiskobirlik’in fiilen işlevsiz bir hale gelmesi anlamına geliyordu.

Toprak Mahsülleri Ofisi’nin fındık alımından çekilmesi ile birlikte çiftçiler özel sektörün insafına kaldı ve devreye İtalyan şirket Ferrero girdi. Bünyesinde Nutella ve Kinder gibi markaları bulunduran şirket, 2014’te Oltan Gıda’yı satın alarak Türkiye’de piyasanın en önemli aktörü haline geldi.

İtalyan şirketin fındık piyasasında tekel haline gelmesi Rekabet Kurulu’nun da radarına girse de açılan soruşturma Ferrero’nun verdiği ‘taahhütler’ ile kapandı.

FINDIK ALIMINI DURDURDULAR

Dünyada fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştiren Türkiye’de özellikle bu yıl zirai don gibi nedenlerle büyük kayıp yaşandı. Yaşanan kayıp sonrası İngiliz basınında çıkan bir habere göre Ferrero Türkiye’den fındık alımını durdurarak stoklarını Şili ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden sağlayacak. Çıkan haber büyük tepki çekerken Rekabet Kurulu ile anlaşarak Türkiye’den fındık alım taahhüdünü düşürdü.

ÜRETİCİLER TEPKİLİ

Fındık üreticileri, piyasada tekel haline gelen İtalyan şirkete ve Rekabet Kurulu’na tepkili.

Cumhuriyet’ten Elif Özge Yalçın’ın haberine göre, Üreticiler ve meslek örgütleri Rekabet Kurumu’nun işlevsiz kaldığını, devletinse sorunlar için politika geliştirme iradesini göstermediğini savunuyor. Büyük girdi maliyetlerine katlanan, son kuraklık nedeniyle rekolte kaybeden üretici “Üzerine böyle manipülasyonlarla uğraşıyoruz. Artık fındıkla uğraşmaya değmiyor” diyor.

‘HEP AYNI HİKÂYE’

Giresun Ticaret Borsası eski Tescil Müdürü Ruhi Yılmaz, mağduriyetin yeni olmadığının altını çiziyor. Yılmaz, hem üretici hem de ihracatçılar açısından tabloyu şöyle anlatıyor:

“Bu dev sermaye Avrupa’daki tüccara uygun fiyata mal satabilecek durumda. Bunun karşısında durabilecek bir sermayemiz yok. Devletin açıkladığı alım fiyatının hiçbir anlamı yok, Ferrero ne derse o oluyor. Daha önce de kalibrasyona göre fiyatlama yapıp ucuza aldı. Rekabet Kurumu daha o zaman çuvalladı zaten. Şimdi de aynı hikâye, aynı sistem.” Fındığın bölünmüş arazilerde küçük çiftçinin eliyle üretildiğine dikkat çeken Yılmaz artık bahçelerin boş bırakıldığını belirtiyor ve devlet politikalarını eleşriyor: “Devletin alım politikası anlamsız. Çalışıp üreten yerli üretici adeta cezalandırılıyor. Destekler de artık iki torba gübreyi bile karşılamıyor. Bu gidişle üretimimizi ve pazarımızı kaybedeceğiz.”

FINDIK DEPODA BEKLEYECEK

Ziraat Mühendisleri Odası Giresun İl Temsilcisi Rıfkı Karabulut ise üreticinin ilk kez maliyet üzerinde fiyat alacağına ilişkin umut taşırken her şeyin yine kötüye gittiğini belirtiyor:

“Zaten bir dekardan alınacak fındık miktarı 55 kilograma kadar düştü. İtalya’nın çiftçisine ödediği 10 Avro üzerinde. Bizim çiftçimize gelince ise piyasada 380 bandı görülür görülmez nasıl bir algı yaratıldıysa her şey tersine döndü. Ferrero adına gizliden alım yapan tüccarlar bu manipülasyonu yapıyor. İnsanlar artık ‘uğraşmaya değmez’ diyerek bırakıyor.”

Ordu Fatsa’da fındık üreticisi Cemil Ceylan ise şunları paylaşıyor:

“Şimdiye kadar manipülasyonlar amacına ulaştı ve bundan sonra üreticinin duruşu ve tutumu belirleyici olacak. Bununla ilgili toplantılarımızı yaptık, üretici fındığını depoda bekletecek ve ucuza satmayacak. Rekabet Kurumu’nu istedikleri gibi oynatıyorlar, 2 yıldan beri maliyetimizi karşılayamıyoruz."