Fiskobirlik'in arazi satışı tepkisi

Fiskobirlik Entegre Fabrikası önündeki arazinin, inşaat firmalarının rantına açıldığına dair iddialar kamuoyunda ciddi endişelere yol açtığı belirtilen açıklamada, "Giresun Üniversitesi’nin genişleme alanı olarak planlanmış, bu arazi üniversiteye tahsis edilmesi daha doğru olacaktır. Üniversiteler bir şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde lokomotif rol üstlenir. Giresun Üniversitesi de bu şehre değer katmaktadır. Bu nedenle, üniversitenin genişleme planlarının önünün kesilmesine izin verilmemelidir.

"BELEDİYE BAŞKANI KÖSE'NİN HASSASİYETİNE GÜVENİYORUZ"

Belediye Başkanı Fuat Köse’nin bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğine ve bölgenin imara açılmasına onay vermeyeceğine inanıyoruz. Aynı şekilde Valimizden de imar değişikliği konusunda duyarlılık bekliyoruz" denildi.

Giresun'un siyasetçileri, iş insanları ve bürokratlarının da göreve çağırıldığı açıklamada, kamu zararına olacak adımlara karşı durulması gerektiği belirtilerek, "Arazinin mülkiyetinin bir an önce Giresun Üniversitesi’ne devredilmesi gerekmektedir. 30 bine yakın öğrencisi ve 2 bine yakın personeliyle Giresun Üniversitesi sahipsiz değildir. İlgili kurumların bir an önce kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmesi ve bu süreçte üniversitenin taleplerinin dikkate alınması gerekmektedir" denildi.



Öte yandan Giresun Ziraat Odası da bir açıklama yaparak, FİSKOBİRLİK’in gayrimenkul satışlarıyla ilgili Giresun kamuoyunu ve siyasileri konuya duyarlılık göstermeye çağırmıştı.