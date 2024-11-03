Fıstık, mandalinadan sonra şimdi de limon... Rusya’nın iade ettiklerini bize mi yedirecekler?

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Fıstık, mandalinadan sonra şimdi de limon... Rusya’nın iade ettiklerini bize mi yedirecekler?

Türkiye'den yurt dışına ihraç edilecek mandalina ve antep fıstıklarının iade edilmesi sonrası 11.1 ton ağırlığındaki limonunda Rusya’dan geri gönderildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’den İtalya’ya gönderilen Antep fıstıkları ve Rusya’ya gönderilen mandalinalar gıda güvenliği standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle geri gönderilmişti.

Son olarak ise Türkiye’den Rusya’ya gönderilmek için yola çıkan limonlar sınırdan iade edildi. Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Türk firmalarından birinin ithalatını gerçekleştirmeye çalıştığı, Akdeniz meyve sineği larvalarıyla bulaşmış büyük miktarda limonun ülkeye girişine izin vermedi.

11.1 TON LİMON GERİ GÖNDERİLDİ

Rosselkhoznadzor Güney Bölgeler Arası Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Novorossiysk'teki gümrük görevlileri Türkiye'den gelen ve zararlı haşere taşıdığı belirlenen limonları incelemeye aldı. Gümrük yetkilileri, limonlarda Akdeniz meyve sineğinin kuluçka halinde olduğunu tespit etti. Toplam 11,1 ton ağırlığındaki limon sevkiyatı geri gönderildi.

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