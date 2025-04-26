Fıstık yetiştiriciliğine rağbet

Kaynak: İHA
Fıstık yetiştiriciliğine rağbet

Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde günden güne fıstık yetiştiriciliğine rağbet artmaya devam ediyor.

Toprağın fıstık yetiştiriciliğine elverişli olduğu Midyat-Nusaybin ilçelerinde çiftçiler arazilerini dönüştürüyor. Yapılan bu süreçte birçok fıstık çeşidi olduğu için, doğru seçim için ziraat mühendislerinden yardım alan çiftçiler, bölgede UCB ve Buttum çeşidi olmak üzere 2 ayrı çeşidi yetiştiriyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Sezgin,

"Fıstık ağaçları avantajları ve dezavantajları var. Antepfıstığı yetiştiriciliğinde anaç seçimi çok önemlidir. UCB (Pistacia integerrima Pistacia atlantica melezi) ve Buttum (Pistacia atlantica) yaygın kullanılan anaçlardır. Her ikisinin de avantajları ve dezavantajları vardır" dedi.

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