Fit olmak için 6 müthiş ipucu

İşte incelmek için o öneriler ve detayları

Fit olmak için 6 müthiş ipucu

AKILLI ALIŞVERİŞ YAPMALI
Alışverişe tok iken çıkın aksi takdirde açlığınızın kurbanı olur ve gerekli gereksiz birçok şey alırsınız. Burada hem bütçene hem de sağlığına zarar verirsin. Alışveriş yaparken kalori bombalarını mümkün mertebe alışveriş sepetinden uzak tut.

SIK HAREKET ETMELİ
Ölçülü ve kaliteli kalori ile kilonuzu kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Bu nedenle mutlaka yürümekten vazgeçmeyin

ATIŞTIRMALIKLAR ÇÖPE
Nasıl ki gereksiz olduğu için sıcak havalarda mont giyilemezse ihtiyacın olmadığı bu ürünlerin tüketilmemesi gerekir.

PORSİYONLARINI KÜÇÜLTÜLMELİ
Özellikle et ürünlerini mutlaka küçük porsiyon olarak tüketmeliyiz.

ACELE ETMEDEN YEMELİ
Yemeğin keyfini çıkararak her lokmanın her baharatın her lezzetin aromasını kokusunu hissederek ve şükrederek tüketin bu sizin daha kolay doymanızı ve hatta tatmin olmanızı sağlayacaktır.

İÇİLECEK ÜRÜNLER ÇOK ÖNEMLİ
Özellikle yüksek şeker içerikli hatta mısır şuruplu içecekler çok revaçta adeta içtiğimiz suyun yerini aldı. Bu durum hem daha az su içmemize hem de daha az su içerken suyun yerine ikame ettiğimiz şeyin bize ekstra ve çok fazla kalori aldırdığı gerçeği ile karşımızda duruyor.

SORUNUN NEDENİNİ ÖĞREN

Bir uzmanla yola çıkmak iyi olacaktır. Nedeni tespit edilen sorunlar daha kolay çözülür.


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