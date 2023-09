Fit olmak için 6 müthiş ipucu

AKILLI ALIŞVERİŞ YAPMALI

Alışverişe tok iken çıkın aksi takdirde açlığınızın kurbanı olur ve gerekli gereksiz birçok şey alırsınız. Burada hem bütçene hem de sağlığına zarar verirsin. Alışveriş yaparken kalori bombalarını mümkün mertebe alışveriş sepetinden uzak tut.

SIK HAREKET ETMELİ

Ölçülü ve kaliteli kalori ile kilonuzu kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz. Bu nedenle mutlaka yürümekten vazgeçmeyin

ATIŞTIRMALIKLAR ÇÖPE

Nasıl ki gereksiz olduğu için sıcak havalarda mont giyilemezse ihtiyacın olmadığı bu ürünlerin tüketilmemesi gerekir.



PORSİYONLARINI KÜÇÜLTÜLMELİ

Özellikle et ürünlerini mutlaka küçük porsiyon olarak tüketmeliyiz.

ACELE ETMEDEN YEMELİ

Yemeğin keyfini çıkararak her lokmanın her baharatın her lezzetin aromasını kokusunu hissederek ve şükrederek tüketin bu sizin daha kolay doymanızı ve hatta tatmin olmanızı sağlayacaktır.

İÇİLECEK ÜRÜNLER ÇOK ÖNEMLİ

Özellikle yüksek şeker içerikli hatta mısır şuruplu içecekler çok revaçta adeta içtiğimiz suyun yerini aldı. Bu durum hem daha az su içmemize hem de daha az su içerken suyun yerine ikame ettiğimiz şeyin bize ekstra ve çok fazla kalori aldırdığı gerçeği ile karşımızda duruyor.

SORUNUN NEDENİNİ ÖĞREN

Bir uzmanla yola çıkmak iyi olacaktır. Nedeni tespit edilen sorunlar daha kolay çözülür.