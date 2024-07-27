Fitch, Azerbaycan'ın kredi notunu yükseltti

Kaynak: AA
Fitch, Azerbaycan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası finans piyasalarında etkin bir rol oynayan Fitch Ratings, Azerbaycan'ın kredi notunu bir basamak artırarak "BBB-" seviyesine çıkardı ve ülkenin not görünümünü "durağan" olarak değerlendirdi.

Fitch Ratings, uluslararası bir kredi derecelendirme ajansı olarak, Azerbaycan ekonomisinin son durumuna dair bir değerlendirme yayımladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, Azerbaycan'ın döviz cinsinden uzun vadeli kredi notu "BB+" seviyesinden "BBB-" seviyesine yükseltilmiş ve bu notun görünümü "durağan" olarak belirlenmiştir.

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Bu not artışının, ülkenin sağlam dış bilanço yapısını, sürdürülen cari işlemler ve mali fazlaları, azalan döviz riskini, düşük seviyedeki kamu borçlarını ve iyileşen para politikasını gösterdiği ifade edilmiştir. Ayrıca, yılın ilk yarısında merkez bankası tarafından belirlenen yüzde 4'lük enflasyon hedefinin altında bir performans sergileyen ülkede, yıl genelinde enflasyon oranının ortalama yüzde 3,5 olması öngörülmektedir.

Ek olarak, ekonomik büyüme oranının, petrol üretimindeki düşüşün yavaşlaması ve Karabağ bölgesinin yeniden yapılandırılmasının pozitif etkileri sayesinde yüzde 3,2 seviyesine ulaşması beklenmektedir. Bu büyüme oranının, 2025 yılında yüzde 2,7'ye ve 2026 yılında yüzde 2,3'e düşerek yavaşlayacağı tahmin edilmektedir.

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