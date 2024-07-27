Fitch, Azerbaycan'ın kredi notunu yükseltti

Kaynak: AA
Fitch, Azerbaycan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Azerbaycan'ın kredi notunu "BB+"dan "BBB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Fitch Ratings, Azerbaycan ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB+"dan "BBB-"ye yükseltildiği, not görünümünün ise "durağan" olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu not artırımının ülkenin güçlü dış bilançosunu, devam eden cari ve mali fazlalarını, azalan döviz kırılganlığını, düşük kamu borcunu ve gelişen para politikasını yansıttığı aktarıldı.

Ülkede yıllık enflasyonun, bu yılın ilk yarısında merkez bankasının yüzde 4'lük hedefinin altında kaldığı belirtilen açıklamada, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 3,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

EKONOMİK BÜYÜMENİN YÜZDE 3,2 OLMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, ekonomik büyümenin ise petrol üretimindeki daha yavaş düşüş ve Karabağ'ın yeniden inşasının olumlu etkileriyle toparlanarak yüzde 3,2 olmasının beklendiği belirtilerek, büyümenin 2025'te yüzde 2,7'ye ve 2026'da yüzde 2,3'e gerileyerek yavaşlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

Son Haberler
İYİ Partili Tolga Akalın'dan bomba Meral Akşener iddiası Gündem
İYİ Partili Tolga Akalın'dan bomba Meral Akşener iddiası
Yok artık dedirten olay. Apartman sahipleri sabah uyandığında şoke oldu Gündem
Yok artık dedirten olay. Apartman sahipleri sabah uyandığında şoke oldu
Galatasaray'da Icardi depremi Spor
Galatasaray'da Icardi depremi
Sahibinden evlenmek isteyenlere ilan. Nerede olduğunu merak edenler tıklasın Gündem
Sahibinden evlenmek isteyenlere ilan. Nerede olduğunu merak edenler tıklasın
Venezuela’dan eski beş devlet başkanına engel Dünya
Venezuela’dan eski beş devlet başkanına engel
Trump açık açık tehdit: Eğer başkan seçmezsiniz… Dünya
Trump açık açık tehdit: Eğer başkan seçmezsiniz…
Tuğba Şenoğlu'ndan flaş karar. Bıraktı Spor
Tuğba Şenoğlu'ndan flaş karar. Bıraktı