Fitch Azerbaycan'ın kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings'in son değerlendirmesine göre, Azerbaycan'ın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notu bir basamak yükseltilerek "BBB-" seviyesine çıkarıldı. Not görünümünün "durağan" olarak belirlenmesi, ülkenin ekonomik istikrarını ve görünümünü yansıtıyor.

Kuruluş, not artışının Azerbaycan'ın güçlü dış bilançosu, devam eden cari ve mali fazlaları, azalan döviz kırılganlığı, düşük kamu borcu ve gelişen para politikasından kaynaklandığını açıkladı. Yıllık enflasyonun bu yılın ilk yarısında merkez bankasının yüzde 4'lük hedefinin altında kaldığı, yıllık ortalama enflasyonun ise yüzde 3,5 civarında gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Ekonomik büyümenin, petrol üretimindeki yavaşlama ve Karabağ bölgesinin yeniden inşasının etkisiyle yüzde 3,2 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ancak, büyümenin 2025'te yüzde 2,7'ye ve 2026'da yüzde 2,3'e gerileyerek yavaşlayacağı tahmin ediliyor.

