Fitch Türkiye tahminini yine değiştirdi

FİTCH TÜRKİYE TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini 2024 için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e yükseltti. Kuruluş, küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentisini ise 2024 için yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya çıkardı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI PAS GEÇTİ

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Haziranda politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 5,25’te sabit tuttu.

FRANSA BORSASI ARTIK EN BÜYÜK DEĞİL

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beklenmedik bir biçimde erken seçim kararı alması sonucunda piyasaları da negatif etkilendi. Paris, yaklaşık 2 yıldır elinde bulundurduğu Avrupa'nın piyasa değeri en büyük borsasına sahip olma ünvanını Londra'ya karşı kaybetti.

NVİDİA EN DEĞERLİ ŞİRKET OLDU

California merkezli çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi konumuna geldi.

EURO BÖLGESİ’NDE NEGATİF SİNYALLER

Fransa'daki erken seçim sonuçlarının firmalar üzerinde baskı yaratması ve bölgedeki imalat sektörünün yılın en kötü ayını kaydetmesiyle Euro Bölgesi özel sektör iş aktivitesindeki toparlanma beklenmedik bir şekilde ivme kaybettiği görüldü.

NET REZERVLERDE İVME DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervleri 14 Haziran haftası itibariyle 11,4 milyar dolar düzeyine kadar yükseldi.

TÜKETİCİ GÜVENİ YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Türkiye İstatistik Kurumu verileri kapsamında, Tüketici Güven Endeksi haziranda yüzde 2,7 oranında azalışla 78,3 olarak gerçekleşti.