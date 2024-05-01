Fitch’ten Kosova’ya ilk kredi notunu aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Fitch’ten Kosova’ya ilk kredi notunu aldı
Kosova yönetimi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings'in, Sırbistan'dan 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’ya ilk kez kredi notu verdiğini duyurdu.

Kosova hükümeti, Fitch Ratings'in ülkeye ilk defa kredi notu verdiğini ve Kosova’nın notunun "BB-" olarak duyurulduğunu ifade etti.

Bu çerçevede hükümet, ülkenin tarihinde ilk kredi notunu alması sebebiyle Başbakan Albin Kurti ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Kosova Direktörü Eileen Devitt’in katılımıyla, başkent Priştine'de bir etkinlik yaptı.

Başbakan Kurti, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kosova'nın "BB-" notunu almasını etkileyen en önemli faktörlerin bütçe açığının azaltılması, ekonomik büyüme, güvenilir mali politikalar, vergi tahsilatı ve bütçedeki artış olduğunu vurguladı.

Kurti, ilgili kredi notunun, Kosova’nın uluslararası piyasalarındaki konumunu daha da güçlendirdiğini, yabancı yatırımcıların, kuruluş ve uluslararası işletmelerin ülkenin ekonomik kalkınması ve mali politikaları hakkında bilgi sahibi olabileceği bir pasaport görevi olabileceğini söyledi.

USAID Kosova Direktörü Devitt ise ülkenin Fitch Ratings'ten elde ettiği kredi notunun yeni finansal piyasalara erişim imkanı verdiğini yeni karayolları ve demiryolları gibi yatırımlar yapılmasının önünü açtığını dile getirdi.

Kosova'nın ilk kredi notunun, yatırım çekme fırsatlarının artması, küresel sermaye piyasalarına erişimin artması, uluslararası tanınırlığın ve ekonomik yapısal reformların hızlanması gibi çok sayıda avantaj getirmesi öngörülüyor.

Kosova, 17 Şubat 2008 yılında Sırbistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

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