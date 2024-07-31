Fitch’ten Türk bankaları için uyarı

Kaynak: Haber Merkezi
Fitch’ten Türk bankaları için uyarı

Fitch Türk bankalarını değerlendirdiği raporda, Türk bankalarının marj baskısı altında olduğunu belirtirken, "Varlık kalitesinde Ilımlı bozulma var" değerlendirmesinde bulundu.

Fitch Ratings'in son üç aylık Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'na göre, Türk bankalarının faaliyet ortamı, azalan makroekonomik ve finansal istikrar riskleri ve artan yatırımcı güvenini yansıtarak 2024 ilk çeyrekte iyileşmeye devam etti.

Bununla birlikte, parasal sıkılaştırma, kredi büyüme sınırlamaları ve yüksek TL fonlama maliyetleri ve bireysel borçluların daha zayıf geri ödeme performansı nedeniyle kârlılık baskılarına neden olduğunu belirten Fitch, bankaların karşılık ayırma ve kârlılık tamponlarının parasal sıkılaştırmanın etkisini atlatmak için yeterli kalmasını bekliyor.

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