Fitch’ten Türkiye açıklaması

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye borçlanma piyasasına dair, "Siyasi zorluklara ve küresel oynaklığa rağmen büyüyor" yorumunda bulundu.

Fitch Ratings, Türk borç sermaye piyasasının (DCM) iç siyasi zorluklara ve ABD'nin gümrük vergilerini artırmasıyla şiddetlenen küresel makroekonomik dalgalanmalara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi.

"Finansman açıkları, projeler, vadeler, finansman çeşitlendirme hedefleri ve İslami finansın gelişimine bağlı olarak DCM'nin 2025-2026 yıllarında 500 milyar doları aşması ve 2025 yılında mütevazı bir büyüme kaydetmesi beklenmektedir" diyen Fitch, Nisan 2025'te toplam DCM ihraçları, yüzde 76,5'i Türk lirası ve geri kalanı çoğunlukla dolar cinsinden olmak üzere, ağırlıklı olarak ülke ihraçları kaynaklı olarak yıllık yüzde 60 ve çeyreklik yüzde 43 artışla 12 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Son gelişmelere bağlı olarak, yurt dışı yerleşik yatırımcıların yurt içi kamu borçlarının Mart 2025 sonu itibarıyla yüzde 8,6'ya gerilediğini belirten Fitch, "Bu oran, son dört yılın en yüksek seviyesi olan 2024 sonundaki yüzde 9,9'dan daha düşüktür. Türkiye'nin DCM'si 2025 birinci çeyrek sonunda yıllık yüzde 9,8 artışla yaklaşık 465 milyar dolara ulaşmış olup, bu tutarın yüzde 65,9'u TL, yüzde 31,4'ü dolar ve yüzde 2,7'si Euro cinsindendir. Devlet finansmanı birincil itici güç olmaya devam ederken, bankalar ve şirketler piyasadaki varlıklarını artırma potansiyeline sahiptir" değerlendirmesini yaptı.