Fitch'ten Türkiye için yeni tahmin

Fitch derecelendirme kuruluşu, "Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor" başlıklı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun en güncel sayısını yayınladı. Yayımlanan rapora göre, Avrupa ekonomisinin iyileşme sürecine olan inanç güçlenirken, Çin'in ihracat alanındaki canlanma ve Çin haricindeki gelişen pazarlardaki iç tüketimdeki artış nedeniyle küresel büyüme beklentileri olumlu yönde güncellendi. 2024 yılı için dünya ekonomisinin büyüme oranı yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltildi ve 2025 ile 2026 yılları için de yıllık yüzde 2,4 büyüme öngörüldü.

ABD EKONOMİSİ KADEMELİ OLARAK YAVAŞLIYOR

Son ekonomik değerlendirmelere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik büyümesi yavaşlama eğiliminde; ancak bu durumun yavaş ve kademeli olduğu gözlemleniyor. 2021 yılı için öngörülen %2,1'lik büyüme oranında bir değişiklik yapılmadı. Önümüzdeki yıllarda, ABD'nin 2025'te %1,5 ve 2026'da %1,6 oranında büyümesi bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde ise durum biraz daha farklı; bu yıl için ekonomik büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi ve 2024 için %0,6 olan beklenti %0,8'e çıkarıldı. Avro Bölgesi'nin 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla %1,5 ve %1,4 büyüme gerçekleştirmesi öngörülüyor. Çin ekonomisi ile ilgili tahminler de güncellendi; bu yıl için %4,5 olan büyüme beklentisi %4,8'e yükseltildi ve 2025 ile 2026 yılları için %4,5 büyüme öngörülüyor.

KÜRESEL PARA POLİTİKASI DÖNGÜSÜ YENİ BİR AŞAMAYA GİRİYOR

Yeni yayımlanan bir rapora göre, merkez bankaları para politikalarını gevşetme eğiliminde olmasına rağmen, enflasyonun beklenenden daha dirençli bir yapı sergilediği ve önümüzdeki 12 ila 18 aylık dönemde global faiz oranlarının beklenenden daha yavaş bir düşüş göstereceği öngörülüyor. Küresel ekonomik döngüde, faiz oranlarının talebi olumsuz etkileyecek düzeylere gerilemesi beklenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl içinde iki defa daha faiz indirimi yapması ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faiz indirim sürecine başlaması ve Aralık ayında ek bir indirim yapması tahmin ediliyor. Raporda ayrıca, merkez bankalarının yüksek hizmet enflasyonu karşısında para politikasını aşırı gevşetmekten kaçındıkları ve bu konuda dikkatli bir yaklaşım sergiledikleri belirtiliyor.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME BEKLENTİSİ BU YIL İÇİN YÜZDE 3,5 YÜKSELTİLDİ

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde ihracattaki toparlanma, ithalattaki keskin düşüş ve hala güçlü olan iç talep nedeniyle tahminlerin üzerinde büyüdüğü aktarıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e çıkarıldığı bildirildi. Ülke ekonomisinin 2025'te yüzde 3 ve 2026'da yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Daha sıkı para politikası, daha yavaş kredi büyümesi ve maliye politikasının beklenen sıkılaşmasının bu yıl enflasyonun düşürülmesine yardımcı olacağı, önemli baz etkileriyle de temmuz ayından itibaren yıllık oranın düşmesine katkıda bulunacağı belirtilen raporda yıl sonu enflasyon beklentisinin 2024 için yüzde 43, 2025 için yüzde 23 ve 2026 için 18 olduğu kaydedildi.