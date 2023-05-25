Fith'ten ABD'ye uyarı: Notunuz düşebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, borç müzakerelerinin içerisindeki ABD'ye kredi notu konusunda uyarıda bulundu.

Fith'ten ABD'ye uyarı: Notunuz düşebilir

Editör: Serkan Talan

Dünyanın önemli kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch Ratings, ABD hükümetinin borç limitini yükseltmek için bir anlaşmaya varamama ve faturalarını ödeyememe olasılığı nedeniyle ABD'yi kredi notunu düşürme riskine soktu.

Fitch, Çarşamba günü "hala bir çözüm beklediğini" ancak borç limitinin zamanında yükseltilmeme riskinin arttığını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hükümetin devlet tahvillerinin faizi, federal işçilerin ve devlet müteahhitlerinin maaşları ve emekli maaşları gibi yükümlülüklerini yerine getirmek için 1 Haziranda parasının tükenebileceğini söylemişti.

Hazine Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, ''Fitch uyarısının Kongre'nin borç limitini yükseltmek veya askıya almak ve ekonomimiz için üretilmiş bir krizden kaçınmak için iki partili hızlı eyleme geçmesi gerektiğinin altını çizdiği" denildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Fitch'in bu adımının "Kongre'nin temerrüdü önlemek için makul, iki parti üstü bir anlaşmayı hızlı bir şekilde geçirme ihtiyacını güçlendirdiği" de belirtildi.

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