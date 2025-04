Fıtığa veda ettirecek tedavi! Uzmanlar anlatıyor

Fıtık, modern yaşamın sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri. Ancak artık bu rahatsızlığın tedavisi, yenilikçi bir yöntemle hem daha konforlu hem de daha hızlı! Laparoskopik (kapalı) ameliyat yöntemi, fıtık hastalarına daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve günlük yaşama hızlı dönüş imkânı sundu.

Bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü cerrahların görüşleri, bu yöntemin fıtık tedavisinde bir devrim oluşturmayı gösterdi.

LAPAROSKOPİK YÖNTEM: DAHA AZ İZ, DAHA ÇOK KONFOR

Laparoskopik cerrahi, küçük kesilerle ve özel bir kamera sistemi kullanılarak gerçekleştirilen minimal invaziv bir yöntem. Geleneksel açık ameliyatlara kıyasla, bu teknikte karın bölgesinde büyük kesilere gerek kalmadı. Bu da hastalarda daha az ağrı, daha düşük enfeksiyon riski ve estetik açıdan minimal iz anlamına geldi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden genel cerrahi uzmanı Dr. Gina Adrales, “Laparoskopik fıtık ameliyatları, hastaların iyileşme sürecini dramatik şekilde hızlandırıyor. Geleneksel yöntemlerde haftalar süren toparlanma, bu teknikle birkaç güne iniyor” dedi.

İngiltere’deki Imperial College London’dan cerrah Prof. Andrew Kingsnorth ise, “Bu yöntem, özellikle kasık fıtığı gibi yaygın fıtık türlerinde altın standart haline geldi” yorumunda bulundu.

BİLİMSEL VERİLERLE KANITLANMIŞ BAŞARI

Surgical Endoscopy dergisinde yayımlanan bir çalışma, laparoskopik fıtık ameliyatlarının açık cerrahiye kıyasla %50 daha az postoperatif ağrı ve %30 daha hızlı iyileşme sağladığını ortaya koydu.

Araştırma, yöntemin özellikle tekrarlayan fıtıklarda ve bilateral (çift taraflı) fıtıklarda üstün olduğunu gösterdi. Ayrıca, Journal of the American College of Surgeons’ta yayımlanan bir başka çalışma, laparoskopik yöntemin komplikasyon oranlarını %20 oranında azalttığını doğruladı.

Dr. Adrales, “Laparoskopik yöntem, cerrahlara daha iyi bir görüş alanı sunuyor ve bu da hassas bir müdahale imkanı sağlıyor. Hastalar, bu sayede hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha hızlı toparlanıyor” dedi.

HASTALAR İÇİN HAYAT DEĞİŞTİREN AVANTAJLAR

Laparoskopik fıtık ameliyatlarının en büyük avantajlarından biri, hastaların hastanede kalış süresini kısaltması.

Çoğu hasta, ameliyattan birkaç saat sonra ayağa kalkabiliyor ve genellikle 1-2 gün içinde taburcu oldu.

Geleneksel açık cerrahide bu süre, bir haftayı bulabiliyor. Ayrıca, küçük kesiler sayesinde yara izleri minimal düzeyde kalıyor ve enfeksiyon riski azalıyor.

Prof. Kingsnorth, “Özellikle aktif bir yaşam tarzına sahip hastalar için bu yöntem bir naber. Sporcular, ağır işlerde çalışanlar ya da yoğun tempolu bireyler, laparoskopik cerrahiyle çok daha hızlı bir şekilde normal yaşamlarına dönebiliyor” dedi.

HANGİ FITIK TÜRLERİNDE KULLANILIYOR?

Laparoskopik yöntem, kasık fıtığı (inguinal herni), göbek fıtığı (umbilikal herni) ve kesi yeri fıtığı gibi birçok fıtık türünde başarıyla uygulanıyor. Ancak her hasta için uygun olmayabilir.

Kalp hastalığı, ciddi akciğer problemleri veya önceki karın ameliyatları gibi durumlar, yöntemin uygulanabilirliğini etkileyebiliyor. Bu nedenle, uzman bir cerrahla detaylı değerlendirme şart.

RİSKLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Her cerrahi yöntemde olduğu gibi, laparoskopik fıtık ameliyatlarının da bazı riskleri var. Ancak bu riskler, açık cerrahiye kıyasla oldukça düşük. Nadir durumlarda kanama, enfeksiyon veya fıtığın tekrarlaması gibi komplikasyonlar görülebildi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten cerrah Dr. Michael Rosen, “Laparoskopik cerrahi, deneyimli ellerde son derece güvenli. Hastaların, cerrahlarının tecrübesini ve hastanenin teknik donanımını sorgulaması önemli” uyarısında bulundu.

HIZLI, GÜVENLİ, KONFORLU

Laparoskopik fıtık ameliyatları, hastaların korkulu rüyası olan fıtık tedavisini adeta bir başarı hikâyesine dönüştürdü.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, bu yöntemin fıtık tedavisinde geleceği temsil ettiğini doğruladı.