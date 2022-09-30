Fitness sevdası kötü bitti. Ağırlıkla beraber kaldırdığı kadın üzerine düştü. 10 dikiş atıldı

Vücut geliştirmeci Bradley Martyn sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yine gündem oldu.

Fitness salonunda sınırları zorlayan Martyn, bench press sehpasında ağırlık plakasını üzerinde bir kadınla beraber kaldırmayı hedefledi. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi.

Kadın squat yapmaya çalıştığında, Bradley dengesini kaybetti ve plaka elinden kayarak yüzüne düştü. Kadın da aynı hızla adamın üzerine düştü.

Olanlardan sonra açıklama yapan fitness fenomeni, hastaneye gittiğini ve yüzünde 10 dikiş olduğunu açıkladı. Şans eseri kadın yara almadan kurtuldu.