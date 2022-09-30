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  • Fitness sevdası kötü bitti. Ağırlıkla beraber kaldırdığı kadın üzerine düştü. 10 dikiş atıldı

Fitness sevdası kötü bitti. Ağırlıkla beraber kaldırdığı kadın üzerine düştü. 10 dikiş atıldı

Fitness salonunda ağırlık plakası üzerine bindirdiği kadın ve plaka yüzüne düşen Fitness fenomeni Bradly Martyn’in yüzüne 10 dikiş atıldı.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 11:22
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Fitness sevdası kötü bitti. Ağırlıkla beraber kaldırdığı kadın üzerine düştü. 10 dikiş atıldı

Fitness sevdası kötü bitti. Ağırlıkla beraber kaldırdığı kadın üzerine düştü. 10 dikiş atıldı
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Vücut geliştirmeci Bradley Martyn sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yine gündem oldu.

Fitness salonunda sınırları zorlayan Martyn, bench press sehpasında ağırlık plakasını üzerinde bir kadınla beraber kaldırmayı hedefledi. Ancak işler düşündüğü gibi gitmedi.

Kadın squat yapmaya çalıştığında, Bradley dengesini kaybetti ve plaka elinden kayarak yüzüne düştü. Kadın da aynı hızla adamın üzerine düştü.

Olanlardan sonra açıklama yapan fitness fenomeni, hastaneye gittiğini ve yüzünde 10 dikiş olduğunu açıkladı. Şans eseri kadın yara almadan kurtuldu.

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Havutçuoğlu
30.09.2022 11:45
Dersini böylece almış oldu arkadaş....  
 
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