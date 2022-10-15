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Sırbistan üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası sahibini buldu.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 22:37
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FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'yı yenen Sırbistan üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu

Sırbistan üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu
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Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan 2022 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Rakibini 26-24, 25-22 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yenen Sırbistan üst üste ikinci kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistan, 2018 yılında Japonya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde İtalya'yı devirerek ilk kez kupayı kaldırmıştı.

1994'te Küba'ya, 2006 ve 2010 yıllarında ise Rusya'ya kaybeden Brezilya ise böylece dördüncü finalinden de yenik ayrıldı.

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