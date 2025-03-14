Five Star’ın solistiydi! Hayranlarını üzen haber geldi

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Five Star’ın solistiydi! Hayranlarını üzen haber geldi

1987’de ‘En İyi Grup’ dalında Brit Ödülü’nü kazanan Five Star’ın solisti ve grubun en büyüğü olan Stedman Pearson, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiliz Stedman, Lorraine, Denise, Doris ve Delroy Pearson kardeşlerin 1983 yılında kurduğu Five Star isimli pop grubundan üzücü haber geldi.

ÖLÜMÜ HAYRANLARINI YASA BOĞDU

60 yaşındaki Five Star’ın solisti Stedman Pearson, hayatını kaybetti. Stedman Pearson’un ölüm haberi, grubun hayranlarını yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Pearson'ın diyabet hastası olduğunu ve diyaliz tedavisi gördüğünü söyleyen kız kardeşi Deniece, şunları söyledi:

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Stedman ve Deniece, kardeşleri Lorraine, Doris ve Delroy ile birlikte grubun üyeleriydi.

Beş Yıldız olarak da bilinen 5 Yıldız, 1986'da görülen Lorraine, Denise, Stedman, Doris ve Delroy Pearson'dan oluşuyordu

Ailesi yaptığı açıklamada, "Sonuna kadar her yönüyle bir beyefendiydi, harika bir evlat, kardeş ve amcaydı" ifadelerini kullandı.

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"Bize ve dünyaya verdiği anılar ve sevgi en büyük tesellimiz olsun. Derinden özlenecek."

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