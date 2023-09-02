FİYAB İŞLİĞİ 9. Dönemi 18 Eylül’de başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen FİYAB İŞLİĞİ Ankara'da gerçekleştiriliyor.

FİYAB İŞLİĞİ 9. Dönemi 18 Eylül’de başlıyor

Etkinlik kapsamında, Senaryo, Kurgu, Görüntü ve Yönetmenlik temelinde verilen eğitimlerle kısa film uygulamaları yapılıyor.

FİYAB İŞLİĞİ, yapım ve yayın alanında iyi yetişmiş, donanımlı iletişimci gereksinimini karşılamaya katkı sunmak üzere Film Yapımcıları Meslek Birliği’nce düzenleniyor.

Her yıl genel duyuru yöntemiyle internet üzerinden alınan başvurular sonrasında kırk kişi işliğe kabul ediliyor.

FİYAB İŞLİĞİ 9. dönemi 18 Eylül 2023 günü başlıyor, 08 Aralık 2023'de sona eriyor.

Onar kişilik dört ayrı kümeyle yüz yüze gerçekleştirilen uygulamalar, her küme için haftada bir gün 18.00 ve 21.00 saatleri arasında yapılıyor.

FİYAB tarafından belirlenen meslek uzmanlarının, deneyim ve birikimlerinin genç kuşaklara aktarıldığı işlik, uygulama ağırlıklı bir eğitim ve kültür-sanat etkinliği olarak başvuru tarihinden itibaren üç ay sürüyor.

Fikirden filme diye tanımlanabilecek uygulama sürecini başarıyla tamamlayanlara, Fiyab İşliği Katılım Belgesi veriliyor.

Uygulama sürecinde öne çıkan nitelikli çalışmaların kısa film olarak çekilmesinin desteklendiği FİYAB İŞLİĞİ kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

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FOTO: İŞLİK-AFİŞ

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