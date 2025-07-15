Fiyat etiketi tepkisi! 50 ton karpuzu bedava dağıttılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fiyat etiketi tepkisi! 50 ton karpuzu bedava dağıttılar

Bilecik'te karpuz fiyatların tarlada 1 lira markette 10 lira olması sebebiyle belediye tarafından tarlalarda toplanan yaklaşık 50 ton karpuz, şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.


Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu üreteci bu yıl fiyatlardan memnun olmazken, tarladan 1 liraya alınan karpuzlar marketlerde 10 liraya satılıyor.

Hal böyle olurken üretici arada parayı aracıların kazandığı dile getirirken, bu duruma Bilecik Belediyesi bir çözüm buldu.

Üreticiyle anlaşarak tarladaki mahsulü toplayan Bilecik Belediyesi şehir merkezi ve mahalle konakları önünde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl da uygulanan çalışmayla tonlarca karpuz vatandaşlara dağıtılırken aynı zamanda çiftçiye de destek sağlanmış oldu.

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Kent merkezinde yapılan dağıtıma belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye ve il genel meclisi üyeleriyle sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirten vatandaşlar Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve görevlilere teşekkür etti.

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