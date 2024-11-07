Fiyat karşılaştırıp yüzde 40 karlı çıkın

Yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle ihtiyaçlarını erteleyen vatandaşlar, kasım ayında başlayan indirim kampanyalarıyla birlikte tüketimi artıracak. Tüketicilere ihtiyaçlarını uygun fiyata giderme, markalara ise ellerindeki stoku eritme imkanı sağlayacak bu dönemde, 500 milyar TL’lik bir ticaret hacmine ulaşılması bekleniyor. İndirim dönemi öncesi tüketicilere önerilerde bulunan Arabunu.com CEO’su Serkan Koç, şunları kaydetti:

3 AYLIK CİRO 1 AYDA YAPILIYOR

“Kasım ayı sektör için çok önemli. Bu dönemde 3 aylık ciro 1 ayda gerçekleşiyor. Enflasyonla mücadele eden tüketici de en ucuzunu almak için bu dönemdeki kampanyaları bekliyor. Son yıllarda online alışveriş olanağı sunan firma sayısı çok arttı. Bu nedenle tüketicilerin en uygun fiyatlı ürünü bulmak için fiyat karşılaştırması yapması çok önemli. Aynı marka ve aynı özellikteki bir ceket bir sitede 1000 TL’ye satılırken, bir diğerinde 1500’e satılabiliyor. Fiyat karşılaştırması yapan tüketiciler yüzde 40’a varan oranlarda daha ucuza ürün alma şansını elde ediyor.”

SATICI FIRMALARI ARAŞTIRIN

Fiyat karşılaştırması yapan bazı sitelerin ise en uygun fiyatlı ürünler yerine reklamveren markaları en üstte çıkardığına dikkat çeken Serkan Koç, “Tüketicinin doğal olarak ilk fiyatı ucuz sandığını ancak bunların reklam satın alan satıcıların teklifleri olabileceğini ve buna dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Koç, “Biz arabunu.com olarak bu algı yönetimine karşı çıkmak için sponsorlu reklam almıyoruz. Bizde en ucuz ürün en üstte yer alıyor. Yine Adwords-FB reklamları ile ulaştığınız fiyat en ucuzu olmayabilir. Mutlaka site içinde o ürünü tekrar aratın” diye konuştu.

EN ÇOK CEP TELEFONU ARADIK

Yeni nesil fiyat karşılaştırma sitesi arabunu.com, 10 milyonlarca datayı 2 dakika gibi kısa sürede işleyerek yapay zeka destekli tavsiyelerle tüketicinin ihtiyaçlarına özel ürünlerin sunulmasına imkan sağlıyor. 9 ana kategoride 1000'den fazla kategoride ürün karşılaştırması yapan Arabunu.com, ürünlerin fiyatının yanı sıra fiyat geçmişini ve özelliklerini de muadilleriyle karşılaştırıp tüketiciye bilgi veriyor. Serkan Koç’un verdiği bilgiye göre Arabunu.com'da en fazla karşılaştırma yapılan ürün grupları arasında cep telefonu, laptop, airfryer, TV, kahve makinası, süpermarket ürünleri, anne-bebek ürünleri ve kozmetik ürünler yer alıyor.

PARANIZIN BELLİ BİR KISMINI GERİ ALABİLİRSİNİZ

Serkan Koç, tüketicilere indirim döneminde karlı alışveriş için şu tavsiyelerde bulundu: “Vade farksız taksit yapan firmalardan uzun dönemli bozulmayacak olan ihtiyaçlarınızı stoklu alın.1 alana 1 bedava takibi ve %50 indirimli ürünleri takip edin. Yine aynı ürünleri çoklu adette alırsanız indirim olabiliyor. Ürün için kupon var mı kupon sitelerinden araştırın. Cashback sitelerini kullanarak paranızın belli kısmını geri alabilirsiniz. Ayrıca ürünle ve fiyatla ilgili yorumları okumadan satın alma kararı almayın. Fiyatlar bu dönemde düştüğü için ürünler çekici geliyor. Bu çekiciliğe kapılıp, ihtiyacınız olmayan ürünleri almayın.”