Fiyatı 150 TL ucuzladı. Herkes hapur hupur yiyor

Fıstık üreticilerinin memnuniyeti de dikkat çekti. Yüksek rekolte sayesinde piyasanın hareketlendiğini belirten üreticiler, vatandaşların gösterdiği yoğun talebin de kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Vatandaşlar ise fiyatlardan memnun olduklarını ve bu yıl fıstığın daha ulaşılabilir olduğunu dile getirdi.

Fıstık fiyatları ile ilgili konuşan esnaf Özgürcan Aytekin, “Fıstık fiyatlarında gözle görülür bir değişim var. Yaş fıstık dediğimiz fıstıklar 600 TL olarak belirlendi. Rekolte yükseldikçe fiyatlarda düşüş yaşandı. Bu fiyatlar tuzlu Antep fıstığına da yansıdı. Geçen yıl fıstık az olduğu için fiyatlar yüksekti. Bu yıl fıstık fazla o yüzden fiyatlar 500 TL'ye kadar düştü. Vatandaşlar kilolarca fıstık alıyor. Vatandaşlar fiyatlardan çok menün. Biz de esnaf olarak memnunuz” dedi.

Fiyatların düşüşünden memnun olduğunu söyleyen Müşteri Ali Kurtoğlu, “Fiyatlar şu an çok iyi. Fıstık ne kadar ucuz olursa biz de o kadar çok tüketiriz. Önceden yarım kilogram yerdik. Şimdi 2-3 kilogram yiyoruz. Biz vatandaş olarak fıstık fiyatlarından çok memnunuz” diye konuştu.