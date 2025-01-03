Fiyatı 300 TL’den 100 liraya düştü: 2 ton hamsi kapış kapış satıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fiyatı 300 TL’den 100 liraya düştü: 2 ton hamsi kapış kapış satıldı

Edirne'de hamsinin kilogram fiyatı 300 liradan 100 liraya düştü. Karadeniz'deki hamsi bolluğu nedeniyle vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Balıkçılar, 150 kasa yaklaşık 2 ton hamsi sattıklarını ve fiyatların iki hafta daha düşük kalmasını bekliyor.

Edirne'de, kilogramı 300 liradan satılan hamsinin fiyatı, Karadeniz'deki hamsi bolluğu nedeniyle bu hafta 100 liraya düştü.

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Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçılar, hamsinin fiyatının üçte birine düşmesiyle yoğun talep gördü.

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Balıkçı Yusuf Çimen, "Kıyıköy'den gelen yoğun hamsi nedeniyle fiyatlar düştü. Bugün balığa büyük rağbet var. 150 kasa hamsi sattık, bu da yaklaşık 2 ton yapıyor.

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İki hafta daha fiyatların böyle olacağını düşünüyoruz." dedi.

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Vatandaşlar da bu düşüşten memnun olduklarını belirtti.

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