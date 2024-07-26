Fiyatı 40 bin TL. Bakan Ersoy’un otelinde açıldı. İnci kaşıkla servis ediliyor

Düzenleme: Kaynak: Gazeteoksijen
Fiyatı 40 bin TL. Bakan Ersoy’un otelinde açıldı. İnci kaşıkla servis ediliyor

Paris'in en lüks lokantalarından olan Caviar Kaspia'nın şubesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Maxx Royal Bodrum'da açıldı. Mekanın bir klasiğinin fiyatı yok artık dedirtti.

Oksijen'den Zeynep Atmaca'nın haberine göre, Paris'in en lüks ve en ünlü restoranları arasında olan ve klasiği konumuna gelmiş inci kaşıkla servis edilen havyarlı patatesiyle de meşhur olan Caviar Kaspia'nın şubesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un oteli Maxx Royal Bodrum’da açıldı.

Caviar Kaspia'nın yedinci şubesi olurken aynı zamanda dünyadaki ilk resort restoranı ise Kaspia by the Sea ismi altında Maxx Royal Bodrum Resort’da açılışı yapıldı.

HER ŞUBEDE İNCİ KAŞIKLA SERVİS EDİLİYOR

Markanın Paris'le beraber Dubai, Sao Paulo, Los Angeles, New York ve Londra'da da gibi şehirlerde de şubeleri bulunuyor.

Meşhur havyarlı patatesin de her şehrin her şubesinde inci kaşıkla servis edildiği aktarıldı.

Servisin fiyatı ise asgari ücreti iki den fazlaya katladı. Bu fiyatın yaklaşık 40 bin lira.

Markanın yeni şube olarak da İstanbul'u da düşündüğü aktarılan bilgiler arasındaydı.

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