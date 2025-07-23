Fiyatı altın ile yarışıyor! Başında silah ile nöbet

Düzenleme: Kaynak: AA
Fiyatı altın ile yarışıyor! Başında silah ile nöbet

Kilis'te jandarma ekipleri altın değerinde olan Antep fıstığı hırsızlığına karşı karadan ve havadan denetim yapıyor. Kent genelinde 77 bin dekar alanda ekili Antep fıstığı bahçeleri bulunuyor.

Kilis'te jandarma ekipleri, hasat zamanı yaklaşan Antep fıstığında hırsızlık olaylarının yaşanmaması için karadan ve havadan denetim gerçekleştiriyor.

77 BİN DEKAR EKİLİ BAHÇE

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 77 bin dekar alanda ekili Antep fıstığı bahçelerinde, yaklaşan hasat öncesi güvenlik tedbirlerini artırdı.

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Komando ve asayiş timleri, yaklaşık 1 milyon 200 bin fıstık ağacının bulunduğu bölgelerde dron ile havadan denetim yapıyor.

Ekipler, ayrıca belirli bölgelerde oluşturdukları uygulama noktalarında kontrollerini sıklaştırarak olası hırsızlık olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

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