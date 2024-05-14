Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL

Sivas’ta kendiliğinden yetişen kenger bitkisi kilosu 5 bin TL’ye satılıyor. Faydalarını saymakla bitmiyor
İlkbaharın yaklaşmasıyla Sivas’ta kendiliğinden yetişen Kenger bitkisinin hem çok faydalı hem de kilosu çok pahalı
Bitkinin kökünden el edilen kenger sakızının fiyatı çeyrek altını geçti.
Sakızın toplanmasının zor olması ve toplayan kişi sayısının da az olması fiyatları uçurdu.
ŞİFA DEPOSU
Kenger adeta şifa deposu. Diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor
Özellikle kenger sakızı yurt dışına da çokça gönderiliyor.
TANESİ 20 KİLOSU 5 BİN TL
Kenger sakızını satışını yapan Abdurrahman Güler “Şu an sakızın tanesi 20 lira, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira.
Kilogram fiyatı çeyrek altını geçti yarım altınla yarışır hale geldi.
Bu sakızı aldıklarında ilk önce iyice yıkamalılar. Bir hafta boyunca çiğnenebilir” dedi.