Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL

Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL
Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta kendiliğinden yetişen kenger bitkisi kilosu 5 bin TL’ye satılıyor. Faydalarını saymakla bitmiyor.
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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 1

Sivas’ta kendiliğinden yetişen kenger bitkisi kilosu 5 bin TL’ye satılıyor. Faydalarını saymakla bitmiyor

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 2

İlkbaharın yaklaşmasıyla Sivas’ta kendiliğinden yetişen Kenger bitkisinin hem çok faydalı hem de kilosu çok pahalı

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 3

Bitkinin kökünden el edilen kenger sakızının fiyatı çeyrek altını geçti.

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 4

Sakızın toplanmasının zor olması ve toplayan kişi sayısının da az olması fiyatları uçurdu.

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 5

ŞİFA DEPOSU

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 6

Kenger adeta şifa deposu. Diş sağlığına, yüz felci geçiren kişilerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğine ve migren rahatsızlığına iyi geldiği biliniyor

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 7

Özellikle kenger sakızı yurt dışına da çokça gönderiliyor.

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 8

TANESİ 20 KİLOSU 5 BİN TL

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 9

Kenger sakızını satışını yapan Abdurrahman Güler “Şu an sakızın tanesi 20 lira, bir kilogram fiyatıysa 5 bin lira.

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 10

Kilogram fiyatı çeyrek altını geçti yarım altınla yarışır hale geldi.

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 11

Bu sakızı aldıklarında ilk önce iyice yıkamalılar. Bir hafta boyunca çiğnenebilir” dedi.

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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 12
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Fiyatı çeyrek altını geçti. Kenger sakızının kilosu 5 bin TL 13
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