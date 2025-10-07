Fiyatı yarıya düştü, Samsunlular balığa akın etti!

Samsun'da balık fiyatları, Karadeniz'deki hamsi bolluğuyla birlikte düşüşe geçti. Kilosu 300 TL'den 150 TL'ye inen hamsiye talep patlaması yaşanıyor. Balıkçılar, fiyatların en fazla 100 TL'ye kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

Samsun'da yakın zamana kadar kilosu 300 TL'den satılan hamsinin fiyatının 150 TL'ye düşmesiyle balığa olan talep ciddi oranda arttı.

fiyati-yariya-dustu-samsunlular-baliga-akin-etti-yenicag-1.jpg

Karadeniz'de bu sene hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçen seneden hamsiye özlem duyan vatandaşlar kilosu 150 TL'ye düşen hamsiye yoğun ilgi gösterirken, balıkçılar ise hamsinin en fazla 100 TL'ye kadar düşebileceğinin altını çiziyor.

fiyati-yariya-dustu-samsunlular-baliga-akin-etti-yenicag-2.jpg

"PALAMUDA ELVEDA, HAMSİYE MERHABA"

Bu av sezonunun hamsi sezonu olduğunu ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Hamsi, yakın zamana kadar az çıkıyordu ve kilosu 300 TL'den satılıyordu. Havaların düzelmesiyle fiyat yarıya düştü. 150 liradan satılan hamsiye rağbet var. Geçen sene hamsi yoktu, bu sene ise vatandaşlar bol bol hamsi tüketiyor.

fiyati-yariya-dustu-samsunlular-baliga-akin-etti-yenicag-3.jpg

Mezgit 150, istavrit 100, somon 150, çipura 300, levrek 500 TL'den satılıyor. En çok hamsi satıyoruz. Hamsiyi mezgit ve istavrit takip ediyor. 'Bu sene palamuda elveda, hamsiye merhaba dedik.' Hamside fiyatlar 100 TL'nin a

fiyati-yariya-dustu-samsunlular-baliga-akin-etti-yenicag-4.jpg

Vatandaşlar da balık fiyatlarının bugünlerde makul seviyede olduğunu, hamsinin fiyatının da iyi olduğunu söylediler.

fiyati-yariya-dustu-samsunlular-baliga-akin-etti-yenicag-5.jpg

Hamsi mevsimi başladı! Sofralar şenleniyorHamsi mevsimi başladı! Sofralar şenleniyor

Hamsiden iyi haber: Bereketiyle geliyor! İşte hamsinin satış fiyatıHamsiden iyi haber: Bereketiyle geliyor! İşte hamsinin satış fiyatı

