Fiyatı yüzde 233 arttı. Altını da gümüşü de ezdi geçti

ŞİRKETLERİN HİSSELERİ DE UÇTU

Uranyum fiyatlarındaki artış, borsada işlem gören şirketlerin hisselerine de yansıdı. Kanada'daki uranyum şirketleri, son dört yılda yüzde 400'den fazla değer kazandı ve Kanada, dünyanın en büyük uranyum üreticisi olarak Kazakistan'ı geride bırakmaya hazırlanıyor. Saskatchewan eyaletinde uranyum arayışlarını sürdüren ve yeni kurulan NexGen Energy adlı madencilik şirketi, 2028 yılına kadar satış yapmayı beklememesine rağmen piyasa değeri neredeyse 4 milyar dolara ulaştı.

Şirketin piyasa değerinin artmasında, Saskatchewan'ın Athabasca Havzası'ndaki toprakların yüksek mineral oranı etkili oluyor. Bu bölgedeki topraklar o kadar mineralle dolu ki, NexGen'in de dahil olduğu bazı madenlerde uranyumun satılmadan önce seyreltilmesi gerekiyor. Toronto'daki Scotiabank'ta madencilik analisti olan Orest Wowkodaw'a göre, NexGen madeni tüm küresel arzın yüzde 13'ünü oluşturacak.

