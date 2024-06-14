Fiyatı yüzde 233 arttı. Altını da gümüşü de ezdi geçti

ARZ- TALEP DENGESİZLİĞİ CAZİBESİNİ ARTIRIYOR
Uranyum sektörünün cazibesi büyük ölçüde arz ve talep dengesizliğinden kaynaklanıyor. Çin, Hindistan, Japonya, ABD ve Avrupa'dan gelen talep, madencilerin çıkarabileceğinden çok daha hızlı artıyor. TradeTech Başkanı Treva Klingbiel'in tahminine göre, 2030'lara kadar talep arzı yılda 100 milyon pounddan fazla aşabilir. Rusya'nın izolasyonu ise bu arz açığını daha da derinleştiriyor.
Avrupa ülkeleri, elektrik santrallerini besleyen Rus doğalgazına alternatif aramakla kalmıyor, aynı zamanda ham ve zenginleştirilmiş uranyum tedariki için de Rusya'ya bağımlı durumda. Bu durum, uranyumun stratejik önemini ve fiyatlarındaki artışı daha da pekiştiriyor.