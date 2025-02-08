Fiyatını duyanların tansiyonu tavan yaptı! Aslında tansiyon düşürücüydü... Kuşbaşı eti solladı

Sarımsak fiyatları, 400 TL’ye kadar yükseldi ve kuşbaşı etin fiyatını solladı. Üretim sıkıntıları ve artan maliyetler, sarımsağın fiyatını zirveye taşıdı.

Türk mutfağının vazgeçilmez besin maddelerinden biri olan sarımsağın fiyatı, son dönemde yükselen maliyetlerle birlikte tansiyonu zirveye taşıyor. Şu an 1 kilo sarımsak, 400 TL’ye kadar satılabiliyor. Bu fiyat, kuşbaşı etin kilogram fiyatını geçerek “Beyaz altın” olarak bilinen sarımsağın değerini gözler önüne seriyor.

Sarımsak fiyatındaki bu dramatik artış, üretim sıkıntıları ve girdi maliyetlerindeki yükselmeden kaynaklanıyor. Zonguldak’ta sarımsak üreten Erdoğan Uzunlar, maliyetlerin çok yüksek olduğunu belirterek, üretim yapılacak alanların azalması ve verimin düşmesinin fiyat artışlarını körüklediğini söyledi.

"Sarımsak üretimi bu yıl çok düşük. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle ekim ve dikim yapılmıyor. Kışın beklenen yağışın olmaması, verimi daha da düşürdü," dedi.

Sarımsak dikiminin emek yoğun bir iş olduğunu belirten Uzunlar, işçi yevmiyelerinin de yüksek olduğunu, bunun da fiyatları etkileyen bir diğer faktör olduğunu ifade etti.

"İŞÇİ GÜNDE BİN TL KAZANIYOR"

“Sarımsak için elle dikim yapıyoruz ve işçi yevmiyesi 1.000 TL. Bu fiyat sadece işçiliği kapsamıyor, kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi çayı ve diğer giderler de ekleniyor” diye konuştu.

Sarımsak fiyatlarındaki artış, üretim ve tüketim dengesizliklerinden kaynaklanıyor. Türkiye'deki sarımsak üretimi 120-140 bin ton civarında olup, tüketim 150-170 bin ton arasında. Üretimin yetersizliği ithalatı zorunlu kılıyor. Türkiye, en fazla sarımsak ithalatını Çin'den yapıyor.

Çin, kuru sarımsak üretiminde dünyanın en büyük pazarı olarak biliniyor. Artan fiyatlarla birlikte, ithalatın artması bekleniyor.

Şu an sarımsak fiyatları, kaliteye göre 250 TL ile 400 TL arasında değişiyor ve pazarda satılan sarımsaklar, genellikle kilo ile değil, tane ile satılıyor.

Pazarcılar, geçen yıl 100 TL olan fiyatın 2 ay içinde 350 TL’ye kadar çıktığını belirtiyorlar. Bu dramatik artış, vatandaşları sarmısak yerine daha küçük miktarlarda ve daha pahalı şekilde almak zorunda bırakıyor.