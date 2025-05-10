Fiyatını sorduğu saati çaldı

Kaynak: İHA

Elazığ Gazi Caddesi’nde bir dükkana giren şahıs, önce saatin fiyatını sordu, güvenlik kamerasını kontrol ettikten sonra saati cebine atarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ’ın en işlek noktalarından biri olan Gazi Caddesi’nde bulunan bir tespih dükkanında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapmak bahanesiyle dükkana girdi. Önce vitrindeki bir saatin fiyatını soran şahıs, dükkan sahibi başka bir müşteri ile ilgilenince gözüne kestirdiği saati cebine attı.

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Dikkat çekmemek için dışarı çıkıp camekandaki saatlerin de fiyatını soran zanlı daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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