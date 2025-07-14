Fiyatlar 26. ayda da düştü: Üreticiler dar boğazda

Kaynak: Haber Merkezi
Fiyatlar 26. ayda da düştü: Üreticiler dar boğazda

İsviçre’de üretici ve ithalat fiyatları haziran ayında da gerilemeye devam etti. Özellikle petrol ürünleri fiyatlarındaki düşüş, ithalat maliyetlerini baskılamayı sürdürüyor.

İsviçre İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, üretici ve ithalat fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azaldı. Bu, aralıksız 26. düşüş ayı olurken, Aralık 2024’ten bu yana görülen en sert gerileme olarak kayda geçti. İthalat fiyatlarındaki yıllık düşüş yüzde 2,8’e ulaştı. Mayıs ayında bu oran yüzde 2,9 olarak ölçülmüştü.

Üretici fiyatlarında ise artış hızı yavaşladı. Mayısta yüzde 0,4 olan artış, haziranda yüzde 0,3’e geriledi. Aylık bazda ise fiyatlar yüzde 0,1 azaldı. Ekonomistlerin yüzde 0,2’lik artış beklentisine rağmen gerçekleşen bu düşüşte, petrol fiyatlarının ucuzlaması etkili oldu. Ancak bazı gıda ürünleriyle doğalgazın fiyatı artış gösterdi.

Uzmanlar, fiyatlardaki düşüşün devam etmesinin sanayi üretimi ve ihracat üzerinde baskı yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

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