Fiyatlar 3 katına çıkacak! Yurttaşları kahreden haber. Uzman isim tarih verdi

ARSAVEV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, konut fiyatları ile ilgili NTV’ye açıklamalarda bulundu. Şu anda konut fiyatlarının maliyet sınırında seyrettiğini ve faiz baskısıyla suni olarak düşük kaldığını söyleyen Öztürk, “Piyasada hareketlilik başladığında fiyatlar çok hızlı yükselecek. Bugün 7 milyon TL’ye satılan bir evin fiyatı, 2-3 yıl içinde 14-15 milyon TL’ye kadar çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın sıkı para politikasının konut sektöründe dalgalanmaya sebep olduğunu belirten Öztürk, “Konut kredisi faizlerinin %2,5'in üzerine çıkması, krediyle ev alma imkanını ortadan kaldırdı. Peşin ödeme yapamayanlar için konut sahibi olmak neredeyse hayal oldu” dedi.

KİRA FİYATLARI TIRMANIYOR

Konut satışları yavaşlarken, ev sahipliği oranı %55 seviyelerine düştü. Arz yetersizliği sebebiyle kira fiyatlarında büyük artış yaşandı. Özellikle büyük şehirlerde kira artışları %50’ye kadar ulaştı. Yeni konut üretiminin düşmesi, kira piyasasını daha da sıkıştırıyor.

Konutun enflasyon karşısında daha dayanıklı olduğunu vurgulayan Öztürk, Türkiye'de reel enflasyonun %50 seviyelerinde olduğunu hatırlattı.

Öztürk, “Konutun enflasyondan arındırılmış getirisi bile %5-10 arasında değişiyor. Bu nedenle uzun vadede en güvenli yatırım araçlarından biri olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM NE OLUR?

Öztürk, yaptığı değerlendirmede önümüzdeki dönemde olabilecekleri sıraladı.

“2025 sonuna kadar: Durgunluk sürebilir, ancak arz krizi derinleşiyor.

2026 – 2027: Talebin artmasıyla birlikte konut fiyatlarında %100 ila %200 arası artış olasılığı artıyor.

Yatırımcılar için: Kısa vadede faiz cazip, uzun vadede konut kazandırabilir.”