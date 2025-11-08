Türkiye son yıllarda ekonomik olarak öyle bir noktaya geldi ki, artık dünyayla aramızdaki makas sadece açılmıyor; adeta kopuyor. Rakamlar bunu çok net anlatıyor. Siyasi tartışmalara gerek yok, teknik analizlere de. Sadece iki basit karşılaştırma, Türkiye’de ekonominin neden bir türlü düzelmediğini, neden halkın her geçen gün daha da yoksullaştığını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.

1) Dünyada petrol fiyatı düşüyor, Türkiye’de benzin patlıyor

Mehmet Şimşek dönemine bakıyoruz:

Dünyada ham petrol fiyatları yüzde 14 gerilemiş.

Yani dünyanın büyük bölümünde akaryakıt baskılanmış, maliyetler gevşemiş, en azından yeni bir fiyat şoku yaşanmamış.

Peki aynı dönemde Türkiye’de ne olmuş?

Benzin fiyatları yüzde 128 artmış.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Dünyada arabasını çalıştırmanın maliyeti düşerken, Türkiye’de aynı benzinle aynı araç iki katından fazla pahalı hale gelmiş. Dünya 100 liraya aldığı yakıtı 86 liraya alırken, Türkiye’de 100 lira olan yakıt 228 liraya çıkmış.

Bu tablo, ekonomik yönetimde yapısal bir sorunun olduğunu bağıra bağıra söylüyor. Çünkü dünyada düşen bir maliyetin Türkiye’de ikiye katlanması, “piyasa koşullarıyla açıklanabilecek” bir durum değil. Bu tamamen:

Kur şoku,

Vergi artışları,

ÖTV-KDV zamları,

TL’nin sürekli değer kaybı,

Yüksek enflasyon,

Hatalı fiyatlama rejimi gibi iç faktörlerin bir sonucudur.

Başka hiçbir ülkede petrol düşerken benzin iki buçuk kat artmaz. Bu, “özel Türk icadı” bir ekonomik garabettir.

2) Gıda fiyatları: Dünya sakin, Türkiye ateş içinde

İkinci veri daha da çarpıcı:

Dünyada gıda fiyatları son bir yılda %0,34 düştü.

Yani küresel gıda enflasyonu neredeyse sıfır. Dünya rahatlamış, fiyatlar stabil kalmış veya hafif geri gelmiş.

Peki Türkiye’de ne olmuş?

Gıda fiyatları yüzde 34,87 artmış.

Bu, soframızdaki her şeyin - süt, peynir, ekmek, et, sebze, meyve - dünya ortalamasının tam 100 katı hızla zamlandığı anlamına geliyor.

“100 kat” abartı değil; rakamların doğrudan karşılaştırması.

Dünya 0,34 diyor, Türkiye 34,87.

Bu nasıl mümkün olabilir?

İşte burada devreye Türkiye’nin yıllardır çözemediği yapısal sorunlar giriyor:

Tarımın çökmesi,

Girdi maliyetlerinin (mazot, gübre, yem) kur yüzünden şişmesi,

Plansızlık,

Depolama ve lojistik yetersizliği,

İthalata bağımlılık,

Üretici-market zincirindeki kontrolsüz fiyatlama,

Ve tabii vergiler…

Üstelik Merkez Bankası hâlâ “don oldu, kuraklık oldu” gibi gerekçelerle enflasyon tahminini 31-33’e yükseltiyor.

Dünya aynı iklim krizini yaşıyor.

Dünya aynı küresel sorunlarla boğuşuyor.

Ama hiçbir ülkede fiyatlar Türkiye’deki kadar uçmuyor.

O zaman sorun iklimde değil; ekonomik yönetimde.

3) Türkiye neden dünyadan koptu?

Türkiye artık “küresel ekonomik gerçeklerden bağımsız hareket eden” bir ülkeye dönüştü. Bu kopuşun üç temel nedeni var:

a) Kur-enflasyon sarmalı

TL’nin sürekli değer kaybetmesi, her maliyeti yukarı taşıyor. Petrol, buğday, mısır, soya… Hepsi dolar üzerinden fiyatlanıyor. TL düştükçe fiyatlar katlanıyor.

b) Vergi yükü

Başta ÖTV ve KDV olmak üzere, akaryakıtta ve gıdada dünyanın en yüksek vergi oranlarından bazıları Türkiye’de. Devlet bütçe açığını kapatmak için vergiyi halkın cebinden çıkarıyor.

Dünyada petrol düşerken Türkiye’de benzinin %128 artması zaten tek başına vergi ve kurun ne kadar ağır çalıştığını gösteriyor.

c) Fiyatlama davranışları ve güven sorunu

Ekonomi yönetimine duyulan güvensizlik, ticari aktörlerin “geleceği görme” kapasitesini yok ediyor. Herkes fiyatını garanti altına almak için yüksekten yazıyor. Bu da enflasyonu zincirleme şekilde büyütüyor.

4) Bu gidişin toplumsal sonuçları

Fiyatlar bu hızla artarken:

Alım gücü eriyor,

Orta sınıf hızla kayboluyor,

Yoksulluk derinleşiyor,

İşletmeler maliyet baskısından boğuluyor,

Reel ücretler eriyor,

Sosyo-ekonomik huzursuzluk tırmanıyor.

Dünya ile Türkiye arasında oluşan bu dev fark, sadece ekonomik bir gösterge değil; yaşam standartlarının çöküşünün somut tablosu.

5) Sonuç: Sorun dünya değil, Türkiye’nin kendi politikaları

Dünyada hem petrol hem gıda fiyatları düşerken Türkiye’de bunların patlaması bize çok net bir şey söylüyor:

Sorun dış dünya değil.

Sorun iklim değil.

Sorun tedarik zinciri değil.

Sorun tamamen Türkiye’nin ekonomi politikaları.

Eğer ekonomik yönetim doğru çalışsaydı, küresel fiyat düşüşleri Türkiye’ye bir nefes olurdu. Ama tam tersi oluyor. Dünya düşerken biz çıkıyoruz. Dünya rahatlarken biz boğuluyoruz.