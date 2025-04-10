Fiyatlar düşüyor, kaygılar artıyor: Çin’de enflasyon negatif seyrediyor

Çin’de tüketici fiyatları 2025 yılının mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 oranında geriledi. Bu düşüş, piyasa beklentilerinin tersine gerçekleşti çünkü analistler yüzde 0,1’lik bir artış öngörüyordu. Böylece Çin ekonomisinde tüketici fiyatlarındaki düşüş art arda ikinci ayını tamamladı. Şubat ayında enflasyondaki düşüş daha sertti ve oran yüzde 0,7’yi bulmuştu. Mart ayındaki daha sınırlı düşüşte, gıda fiyatlarındaki yavaşlama ve bazı kalemlerdeki toparlanma etkili oldu.

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GIDA FİYATLARINDA KARIŞIK SEYİR

Gıda fiyatlarındaki düşüş şubata göre daha az hissedilir oldu. Özellikle domuz eti fiyatlarındaki artış ve taze meyve fiyatlarının toparlanması, enflasyondaki düşüşü hafifletti. Çin’de domuz eti, geleneksel olarak enflasyon üzerinde önemli bir belirleyici olmaya devam ediyor. Aynı zamanda meyve fiyatlarında görülen toparlanma da genel fiyat endeksini bir nebze dengeledi.

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GIDA DIŞI FİYATLARDA KISMİ ARTIŞ GÖZLENDİ

Gıda dışı ürünlerdeki fiyatlar ise yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Şubat ayında bu kalemde yüzde 0,1’lik bir düşüş yaşanmıştı. Martta konut, sağlık ve eğitim harcamalarında hafif artışlar görüldü. Konut fiyatları yüzde 0,1, sağlık hizmetleri yüzde 0,1, eğitim harcamaları ise yüzde 0,8 oranında yükseldi. Buna karşın, ulaştırma kaleminde fiyatlar düşmeye devam etti. Ulaştırma giderleri martta yüzde 2,6 oranında gerileyerek, şubattaki yüzde 2,5’lik düşüşten daha fazla oldu.

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ÇEKİRDEK ENFLASYON TOPARLANDI AMA SINIRLI KALDI

Dalgalı gıda ve enerji fiyatlarını dışarda bırakan çekirdek enflasyon, mart ayında yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Bu oran, şubat ayındaki yüzde 0,1’lik düşüşten sonra yaşanan bir toparlanmayı temsil ediyor. Yine de, çekirdek enflasyonun sınırlı kalması, Çin’de talep yönlü baskıların halen zayıf olduğunu ortaya koyuyor. Tüketici güveninin düşük seyretmesi ve iç talepteki yavaşlama, enflasyonu yukarı çekmeye yetmiyor.

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AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

Tüketici Fiyat Endeksi, aylık bazda ise şubat ayındaki yüzde 0,2’lik düşüşün ardından mart ayında yüzde 0,4 oranında geriledi. Bu da Çin ekonomisinde fiyatların art arda iki ay boyunca daralma eğiliminde olduğunu teyit etti. Uzmanlar, bu durumun ekonomik aktiviteye dair endişeleri artırabileceğini belirtiyor. Çin Merkez Bankası'nın bu verilere karşı nasıl bir politika geliştireceği ise merakla bekleniyor.

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ABD İLE TİCARET GERİLİMİ SÜRÜYOR

Çin ile ABD arasındaki süregelen ticaret anlaşmazlığı, enflasyon üzerinde baskı oluşturan başlıca dışsal faktörlerden biri olmaya devam ediyor. İthalat maliyetleri ve ticari belirsizlik, üretim ve tüketim üzerindeki etkilerini sürdürüyor. Uzmanlar, eğer bu gerilim çözülmezse Çin ekonomisinde fiyatlar üzerindeki baskının yılın geri kalanında da devam edebileceğini ifade ediyor.