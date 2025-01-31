Fiyatlar her yerde yükseliyor! Yüzde 60 zam uygulandı

Türkiye genelinde güzellik salonlarının 2025 itibarıyla uyguladığı yeni fiyat tarife listesi açıklandı. Peki yeni yılda ne kadar artış oldu?

Konuyla ilgili detayları açıklayan İstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ayşe Aydın Kurtönal şu ifadeleri kullandı: “Yeni yılda zam yapıldı. Maalesef yüksek bir zam oldu. Kiraların ciddi artışı, maaşların artışı, asgari ücretin artışıyla birlikte biz zammı yüzde 60 olarak belirledik. Türkiye’de güzellik salonu işletmecileri ve esnafının bağlı olduğu tek odayız.

‘GÜZELLİK SALONLARINDA TEK TARİFE VAR’

Bizde güzellik salonlarında tek tarife var. Güzellik salonlarının kuruluş maliyetleri çok yüksek. İkinci ve üçüncü tarife olmuyor. Güzellik salonu açacak bir iş yeri de küçük bir oda tutamaz. Burada 70-80 metrekare altında işletmelerin iş yapması mümkün değil. Güzellik salonları için maalesef ucuz kira bulma olanağı sıfır.

İŞTE YENİ FİYAT TARİFESİ

2025 itibarıyla klasik bir cilt bakımı 2.175 TL olurken, solaryumun dakikası 180 TL, yüzde 30 kimyasal, bitkisel peeling 3.300 TL, profesyonel makyaj 4.500 TL, gece makyajı 1.800 TL, ağda ile yüz alımı 600 TL, kaş boyama 600 TL, tüm vücut epilasyon ücreti tek seans 5.250 TL, manikür 525 TL, pedikür 675 TL, protez tırnak 2.250 TL fiyatıyla uygulanıyor.

‘BİR SALON 2.5 MİLYON TL’YE KURULUYOR’

Sadece bir cihaz 700-800 bin TL. Bir salon nereden baksanız 2-2.5 milyon TL’ye kuruluyor. Bundan dolayı tarifelerimizin hepsi birinci sınıf.

Eski tarifenin üstüne yapılan zammın gerekçesi bizde açık ve nettir. Personel maaşlarının artışı, kiraların artışı gibi... Bunun her türlü etkeni var. Keşke fiyatlar hiç artmasaydı. Bu artışlar zaten esnafın hoşuna gitmiyor.

AMAN DİKKAT: ÇOK CİDDİ İNDİRİM YAPAN YERLER VAR!

Çok ciddi indirim yapmaya kalkan yerler var. Artık özellikle tüketiciyi bu konuda uyarmak gerekiyor. Bazı merdiven altı çalışan yerler, ruhsatı olmayan yerler paket satışı yapmaya kalkıyor. O kadar komik rakamlara yapıyorlar ki hizmeti o fiyata vermeleri mümkün değil. 12 seans komple epilasyon 5 bin TL diyorlar. Epilasyonun başlığı onun 4 misli fiyat.

‘150 TL’YE CİLT BAKIMI YAPAN YERLER VAR’

Sahtekarlık ve dolandırıcılık var. Kaliteli bir ürün kabı alıp içine farklı bir ürün doldurabiliyorlar. Cilt bakımını 150 TL’ye yapıyorlar. O gerçek bir cilt bakımı olmuyor.

VATANDAŞLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Tüketiciyi hassasiyete davet ediyoruz. CİMER üzerinden şikayet edebilirler. İşletmeler burada tarifenin yüzde 35 altına inebilirler ancak daha fazla indirim yapmaları rekabete aykırıdır. Belirlenen tarifenin üstünde fiyat zaten veremezler.

Devletin burada bir taban fiyat belirlemesini istiyoruz. İşletmeler kampanya yapmak istiyorsa yüzde 35 indirim yapabilir, ancak fiyatı yüzde 60-70'e çekemez.”

‘800 BİN TL CEZASI VAR’

Güzellik salonlarında tüketiciler ustalık, kalfalık belgelerine dikkat etmeli, ‘iş yeri açma ruhsatı var mı?’ bunlara bakmalılar. İşletmeler bağlı bulundukları odalardan almış oldukları tarifeleri duvara yazmalıdır. Aşırı indirim yapıp haksız rekabete sebebiyet veriyorsa bu işletmeler için, 700-800 bin TL gibi cezalar var.

TARİFENİN ÜSTÜNDE FİYAT SUÇTUR

Bu mümkün değil, suçtur. Fiyatın üstüne çıktıkları anda vatandaşlar fişlerine baksınlar. Bunun cezaları çok ağır. Tarifenin sadece yüzde 35’in altına inebilirler.”