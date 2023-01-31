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Orhan Uğuroğlu marketlerdeki son durumu açıkladı. Fiyatlar Nebati'yi yalanladı

Orhan Uğuroğlu'ndan manidar paylaşım. Uğuroğlu markette gitti ve "Ankara’da bugün itibarı ile bir zincir marketteki fiyatlar… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Enflasyonun boynunu kırdık” demişti değil mi? Ne oldu Paşinyan?" diye paylaştı

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:27
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Fiyatlar Nebati'yi yalanladı. Orhan Uğuroğlu marketlerdeki son durumu açıkladı

Orhan Uğuroğlu marketlerdeki son durumu açıkladı. Fiyatlar Nebati'yi yalanladı
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Sivribiber 45,  Fasulye 44,50, Yumurta 62,90 ve Şili Biberi 39,50 TL...Fiyatlar böyle. Gazeteci Orhan Uğuroğlu markete gitti, fiyatları inceledi ve enflasyonu yerinde gördü. Uğuroğlu enflasyona yenik düşen ürünlerin fiyatlarını, yaptığı paylaşımda tek tek açıkladı. İşte o paylaşım:

"Ankara’da bugün itibarı ile bir zincir marketteki fiyatlar… Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Enflasyonun boynunu kırdık” demişti değil mi? Ne oldu Paşinyan?

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Mahir ŞEKİ
31.01.2023 13:38
*Dar gelirlinin temel besini Ekmek en büyük lüksü Yumurtaydı.. Tesellisi Zorda kalırsak 'Soğan-Ekmek yeriz, Peynir-Ekmek yeriz, Domates-Ekmek yeriz' di... Teselli kaynakları bile ulaşılmaz oldu..  
 
vatandaş
31.01.2023 13:36
vatandşın etiketleri görünce gözleri ışıl ışıl ağlamktan mı gülmekten mi acaba !!!!  
 
Az kaldı
31.01.2023 13:35
Nebatiyi dikkate alıpta haber yapmayın o adam marsta yaşıyor marslı türkiyeyi yok ettiler az kaldı sandıkta halk onları yok edecek  
 
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