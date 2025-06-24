Fiyatlar üç ayda dibin dibini gördü: Brunei'de enflasyon şoku

Brunei'de tüketici fiyat endeksi, Mayıs 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak dikkat çekti. Bu düşüş, Nisan ayındaki yüzde 0,1'lik gerilemeyi de aşarak deflasyonist sürecin üçüncü ayına işaret etti. Özellikle gıda ve alkolsüz içecekler kategorisinde yüzde 0,8'lik keskin bir düşüş yaşandı. Bu durum, et, balık, deniz ürünleri, süt ve yumurta fiyatlarındaki gerilemelerden kaynaklanırken, son dört ayın en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Brunei'nin ticaret fazlasında keskin düşüş

FİYATLARDA GENİŞ KAPSAMLI GERİLEME

Konut ve kamu hizmetleri yüzde 0,2, mobilya ve ev bakımı yüzde 0,7, ulaşım yüzde 0,8, iletişim yüzde 0,3, eğlence ve kültür yüzde 1,6 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 0,2 oranında geriledi. Nisan ayında yüzde 8,4'lük bir artış gösteren giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 1,0'lık bir düşüşle tersine döndü. Restoran ve otel fiyatlarında bir miktar gevşeme görülürken, eğitim enflasyonu yüzde 0,3 seviyesinde sabit kaldı. Sağlık maliyetleri ise yüzde 1,6 ile hafif bir yükseliş kaydetti. Aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0,1 oranında gerileyerek Nisan ayındaki yüzde 0,3'lük artışın ardından düşüş eğilimine girdi. Brunei İstatistik Departmanı verileri bu düşüşü teyit ederken, piyasa gözlemcileri bu durumun dolar bazında alım gücünü artırabileceğini belirtiyor.