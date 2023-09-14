Fiyatlar uçtu! Berber ücretlerine dev zam

İHA'nın haberine göre; yeni tarife 1. sınıf berberlerde saç-sakal kesimi yıkamalı ücreti 120 TL’den 220 TL’ye çıktı. Berberler zammın maliyet artışları nedeniyle kaçınılmaz olduğunu savunurken, vatandaşlar ise zammın çok yüksek olduğunu belirtti.

Zammın Nedeni Maliyet Artışları

Samsun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (SESOB) ile Samsun Berberler Odası tarafından yürürlüğe konulan yeni fiyat tarifesi, uzun süredir gündemdeydi. Berberler, malzeme fiyatları, asgari ücret, kira, su, elektrik, doğalgaz gibi temel masraflarının çok arttığını ve eski tarife ile işin içinden çıkamadıklarını söyledi. Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, “Uzun bir süredir tarifeye zam yapmıyorduk. Şu anda da maliyetler yüzde 100’den fazla artmasına rağmen tarifeye hepsini yansıtmadık. Vatandaşlarımıza çok sıkıntı vermemek kaydıyla kendi esnafımızı da nefes alır duruma getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Vatandaşlar Zammın Farkında Değil

Yeni fiyat tarifesinin duyurulmasının ardından bazı vatandaşlar berberlere gittiğinde zammın farkına vardı. Bazı vatandaşlar ise zammın haberini gazetelerden veya sosyal medyadan öğrendi. Vatandaşlar, zammın çok yüksek olduğunu ve bütçelerini zorladığını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise berberlere anlayış göstererek zammın haklı olduğunu dile getirdi.

Yeni Tıraş Ücretleri Neler?

Tarife güncellemesi ile birlikte Samsun’da sakal tıraşı 40 liradan 70 TL’ye, saç tıraşı 70 liradan 120 TL’ye, saç-sakal kesimi 100 liradan 180 TL’ye, saç-sakal yıkamalı 120 liradan 220 TL’ye, bıyık boyama 50 liradan 65 TL’ye, sprey-jöle-vaks-epilasyon-firksiyon ve briyantin kullanımı 20 liradan 40 TL’ye, cilt bakımı 75 liradan 100 TL’ye, saç boyama 300 liradan 350 TL’ye, yanak ağdası 30 liradan 50 TL’ye, perma 150 liradan 500 TL’ye ve damat tıraşı ise 600 liradan 1000 TL’ye yükseldi.