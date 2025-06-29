Fiyatlar uçunca vatandaşın tatil anlayışı değişti!

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fiyatlar uçunca vatandaşın tatil anlayışı değişti!

Değişen ekonomi dengeler ve artan hayat pahalılığıyla Ege ve Akdeniz’de dört kişilik bir ailenin haftalık tatili için minimum olarak 200.000 TL harcıyor olması vatandaşların tatil planlarında da köklü değişiklikler yarattı. Tercihen bir çok kişi 2-3 yıllık tatil parasının üzerine biraz daha koyup ev inşa etmeyi daha doğru buluyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte tatil hareketliliği de başladı ancak değişen ekonomi dengeler ve artan hayat pahalılığı tabii ki de otellere de yansıdı ve turizmi de etkiledi. Ege ve Akdeniz bölgelerinde konaklama ve yeme içme fiyatları vatandaşın bütçesini aşacak seviyeye geldi. Dört kişilik bir ailenin bir haftalık tatili için harcanacak minimum tutar 200.000 TL’ye kadar ulaştı.

Tatil masrafı katlanan vatandaşlar yeni yollar aramaya başladı. İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet edenler yaz aylarında tatile harcayacakları bütçeyle memleketlerinde ya da kırsal bölgelerde arsa satın almayı tercih ediyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre vatandaşlar, her sene otel tatiline harcanacak parayla kendi evlerinde huzurlu bir hayat kurmayı daha mantıklı buluyor. İki ya da üç yıllık tatil ücretinin üzerine bir miktar para konulduğunda yahut kredi çekildiğinde mütevazı bir ev yapmak mümkün olabiliyor.

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