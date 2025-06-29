Fiyatlar uçunca vatandaşın tatil anlayışı değişti!

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte tatil hareketliliği de başladı ancak değişen ekonomi dengeler ve artan hayat pahalılığı tabii ki de otellere de yansıdı ve turizmi de etkiledi. Ege ve Akdeniz bölgelerinde konaklama ve yeme içme fiyatları vatandaşın bütçesini aşacak seviyeye geldi. Dört kişilik bir ailenin bir haftalık tatili için harcanacak minimum tutar 200.000 TL’ye kadar ulaştı.

Tatil masrafı katlanan vatandaşlar yeni yollar aramaya başladı. İstanbul Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet edenler yaz aylarında tatile harcayacakları bütçeyle memleketlerinde ya da kırsal bölgelerde arsa satın almayı tercih ediyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre vatandaşlar, her sene otel tatiline harcanacak parayla kendi evlerinde huzurlu bir hayat kurmayı daha mantıklı buluyor. İki ya da üç yıllık tatil ücretinin üzerine bir miktar para konulduğunda yahut kredi çekildiğinde mütevazı bir ev yapmak mümkün olabiliyor.