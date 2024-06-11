Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi

Vergi artışından sonra, şu anki fiyatı 1 milyon 328 bin TL olan Chery Omoda 5 Comfort’un fiyatı yaklaşık 1 milyon 860 bin TL’ye, MG HS Comfort 1.5T-GDI’ın 1 milyon 629 bin TL olan fiyatı ise yaklaşık 2 milyon 280 bin TL’ye çıkabilir. Markaların sağlayabileceği desteklere bağlı olarak bu fiyatlar biraz düşebilir, ancak bu durum rekabet güçlerini önemli ölçüde zayıflatacak.