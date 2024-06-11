Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi

Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Otomotiv piyasasında taşları yerinden oynatacak tarih verildi. 8 Temmuz itibarıyla fiyatların yüzde 40 artacağı öne sürüldü.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 1

Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek vergilerin ardından, diğer yakıt türleri için de ek vergi getirilmesi tartışmaları sürüyor.

8 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan %50 gümrük vergisi nedeniyle otomobil satış fiyatlarının ortalama %40 oranında artacağı öne sürüldü.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 2

EK VERGİLER DEVREYE GİRDİ

Çinli otomobil üreticisi Chery, bu durumdan en çok etkilenecek markalardan biri olarak, Türkiye'de üretim yapma olanaklarını araştıracağını duyurdu.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 3

Çinli markaların Türkiye'deki pazar payı %8'i geçmiş durumda ve kısa sürede %12'ye ulaşması beklenirken, ek vergiler devreye girdi.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 4

Vergi artışının, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin ziyaretinin ardından açıklanmasına dikkat çeken sektörden bir yönetici, bu verginin satış hızını beklenenden az düşürmesi halinde, elektrikli otomobiller için uygulanan ve yedi bölgede 20 servisin distribütöre ait olma zorunluluğunu içeren yönetmeliğin benzinli ve hibrit araçlara da uygulanabileceğini belirtti.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 5

'EN KISA SÜREDE TÜRKİYE'DE ÜRETİME GEÇECEĞİZ'

Vergi artışından en çok etkilenecek markalardan biri olan Chery’nin Türkiye Başkanı Si Fenghuo, konuya dair şu açıklamalarda bulundu:

Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken, bir yandan yapılan değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor, diğer yandan da ilgili bakanlıklarla birlikte Türkiye’de fabrika inşası ve üretim yapma fizibilitesini yoğun bir şekilde analiz ediyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretime geçmeyi hedefliyoruz.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 6

FİYATLAR ARTACAK

MG’nin Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv’in CEO’su Kağan Dağtekin ise MG’nin Avrupa’daki ilk üretim tesisinin Türkiye’de kurulması için çalıştıklarını belirtti ve şöyle konuştu:

Ülkeler, ekonomi ve ticaret yönetimleriyle kendilerini koruyacak tedbirler alıyorlar. Bu yeni uygulama, bizim beklentimizden daha erken ve daha sert gerçekleşti.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 7

Vergi artışından sonra, şu anki fiyatı 1 milyon 328 bin TL olan Chery Omoda 5 Comfort’un fiyatı yaklaşık 1 milyon 860 bin TL’ye, MG HS Comfort 1.5T-GDI’ın 1 milyon 629 bin TL olan fiyatı ise yaklaşık 2 milyon 280 bin TL’ye çıkabilir. Markaların sağlayabileceği desteklere bağlı olarak bu fiyatlar biraz düşebilir, ancak bu durum rekabet güçlerini önemli ölçüde zayıflatacak.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 8

EK VERGİ KARARI

Türkiye, Çin'den ithal edilen binek araçlara ek vergi uygulaması getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mevcutta yalnızca elektrikli otomobiller için geçerli olan yüzde 40'lık vergi oranı, tüm yakıt tiplerindeki araçlar için de uygulanacak.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 9

Ayrıca, düzenleme ile en düşük gümrük vergisi 7 bin dolar olarak belirlendi. Bu karar, 8 Haziran tarihinde yayımlandı ve yayımını takip eden 30 gün içinde yürürlüğe girecek.

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Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi 10
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