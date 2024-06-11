Fiyatlar yüzde 40 artacak. Net tarih verildi

'EN KISA SÜREDE TÜRKİYE'DE ÜRETİME GEÇECEĞİZ'
Vergi artışından en çok etkilenecek markalardan biri olan Chery’nin Türkiye Başkanı Si Fenghuo, konuya dair şu açıklamalarda bulundu:
Hükümetin vergi düzenlemesi kararına saygı duyuyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken, bir yandan yapılan değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor, diğer yandan da ilgili bakanlıklarla birlikte Türkiye’de fabrika inşası ve üretim yapma fizibilitesini yoğun bir şekilde analiz ediyoruz. En kısa sürede Türkiye’de üretime geçmeyi hedefliyoruz.