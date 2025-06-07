Fiyatları aniden yüzde 40 düştü: Kapış kapış gidiyor!

Kaynak: Ekonomim
Fiyatları aniden yüzde 40 düştü: Kapış kapış gidiyor!

Adana'da Kurban Bayramı'nın birinci gününün geride kalmasının ardından gününde koyun ve keçi fiyatları yüzde 40 düşüş sergileyerek 13-15 bin TL'ye kadar geriledi.

Yurt genelinde kurban pazarlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Kurban kesimini 2 güne bırakan vatandaşlar yüzde 40'a varan düşüşlerle daha ekonomik bir şekilde kurban alabiliyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre ;Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde bayramın ikinci kurban fiyatları ortalama yüzde 40 geriledi. Yüreğir ilçesindeki kurban pazarlarında keçi ve koyun fiyatları 13-15 bin liraya kadar düştü.

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