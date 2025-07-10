Fiyatları birden yukarı fırlayacak! Her sabah severek tüketiliyor ama...

Trump’ın bu kritik kararının 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Söz konusu karar ABD'li tüketiciler için arz kesintileri ve daha yüksek fiyatlar endişesi de beraberinde getirdi. Öte yandnan kararla birlikte ithal kahvelere de zam gelmesi bekleniyor.

New York'ta vadeli kahve kontratları, seansın başlarında yüzde 1,5 kadar yükseldikten sonra yüzde 0,4 artarak pound başına 2,85 dolara kadar çıktı

Rabobank analistleri bir notta, "ABD'de kolayca yetiştirilemeyen ürünler için muafiyetler açıklanmadığı sürece, ABD'nin yüksek gümrük vergisi uygulanan bölgelerden kahve ithalat talebi zarar görecektir" ifadelerine yer verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, gümrük tarifesine yönelik bu kritik kararın ardından yürürlüğe girmesi halinde karşılıklı tedbirler alınacağının sinyalini verdi.