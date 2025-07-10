Fiyatları birden yukarı fırlayacak! Her sabah severek tüketiliyor ama...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fiyatları birden yukarı fırlayacak! Her sabah severek tüketiliyor ama...

Trump'ın gümrük vergisi kararıyla kahve fiyatlarının etiketleri aniden değişti ABD'den Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi haberi emtia kahve fiyatını yükselişe sebebiyet verdi. Analistlerden ise bu konuda küresel etkiye yönelik bir öngörü geldi. Çeşitli analist yorumlarına göre emtiası yükselen kahvenin küresel çapta fiyatlarında artış yaşanacak.

Trump’ın bu kritik kararının 1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Söz konusu karar ABD'li tüketiciler için arz kesintileri ve daha yüksek fiyatlar endişesi de beraberinde getirdi. Öte yandnan kararla birlikte ithal kahvelere de zam gelmesi bekleniyor.

New York'ta vadeli kahve kontratları, seansın başlarında yüzde 1,5 kadar yükseldikten sonra yüzde 0,4 artarak pound başına 2,85 dolara kadar çıktı

Rabobank analistleri bir notta, "ABD'de kolayca yetiştirilemeyen ürünler için muafiyetler açıklanmadığı sürece, ABD'nin yüksek gümrük vergisi uygulanan bölgelerden kahve ithalat talebi zarar görecektir" ifadelerine yer verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, gümrük tarifesine yönelik bu kritik kararın ardından yürürlüğe girmesi halinde karşılıklı tedbirler alınacağının sinyalini verdi.

Son Haberler
Anadolu Otoyolu'nda otobüs yangını!
Anadolu Otoyolu'nda otobüs yangını!
Fenerbahçe'den çift antrenman
Fenerbahçe'den çift antrenman
Çankırı'da orman yangını
Çankırı'da orman yangını
Dondurma iki kenti karşı karşıya getirdi
Dondurma iki kenti karşı karşıya getirdi
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?