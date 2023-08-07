Fizik tedavide robotlar işbaşında

Editör: Erkavm Yıldırım

Robotik rehabilitasyonda en yaygın olarak kullanılan sistemler arasında; yürüme robotları, omuz-kol robotları, el-parmak robotları, akım tedavisiyle kombine edilmiş dikey pasif hareket cihazları, yerçekimsiz yürüme robotları, aktif denge sistemleri, robotik omurga traksiyon sistemleri ve akıllı egzersiz sistemleri yer alıyor. Bel, boyun fıtıkları, omurga eğriliği, hasarlı omur ve omurga kireçlenmesine bağlı sinir sıkışmalarında devreye giren yüksek teknolojili robotik traksiyon cihazları; cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, fıtıklaşmış disklerin geri çekilmesini sağlayan nokta terapisi ile ağrıyı ortadan kaldırıyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık grubu Romatem, alanında yüksek teknolojili tedavi hizmetleri, profesyonel ve deneyimli hekimleri ile İzmir'de de hizmet vermeye başladı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Köksal Holoğlu, "Yüksek teknolojik robotik sistemlerle donatılmış tam kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimizi Ege'nin kalbi İzmir'de açtık. Romatem kültürüyle yetişmiş profesyonel hekimlerimiz ve sağlık kadromuzu kurduk. Ege Bölgesi'nin ihtiyacı olan; fizik tedavi alanında robotik rehabilitasyondan hidroterapiye, masajdan ozon tedavisine kadar uluslararası standartlarda, güncel tedavi seçeneklerini hastalarımıza ulaştıracağız. Uzmanlıklarını bilim ve teknoloji ile birleştiren profesyonel ekibimiz, hastalarımızın ağrısız ve özgürce hareket edebilmeleri için merkezimizin tüm imkanlarını sunacaklar" dedi.

Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, erişilebilir fiyatlarla hizmet vereceklerinin altını çizen Dr. Holoğlu, "Egeliler, yüksek standartlarda sağlık hizmetini, profesyonel Romatem kadrosundan, en uygun fiyatlarla, en iyi hizmet kalitesiyle alacaklar. İzmir'e sadece teknolojiyi değil, tecrübemizi de taşıdık" ifadelerini kullandı.

ROBOTLAR ÇIĞIR AÇTI

Romatem İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Havva Niyazoğlu ise İzmir merkezde uygulanan tedavi uygulamalarıyla ilgili bilgi vererek, "Robotik omurga traksiyon sistemini; istenen etkiyi elde etmek için çok fazla germe ağırlığı kullanmaya gerek kalmadan, omurgaya uygulanan kuvveti kademeli ve nazikçe artırmak, hastanın vücudunu rahat tutmak ve böylece kasların koruyucu reaksiyonunu önlemek için kullanıyoruz. Kan dolaşımını iyileştirmeyi ve kas kramplarının azaltılmasında veya dejenere olmuş omurilik disklerini iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu tedavi, doğal iyileşme süreçlerini harekete geçiriyor ve omurga kemikleri arasındaki doğal biyomekanik etkileşimi yeniden sağlamaya yardımcı olurken, tamamen bilgisayar kontrollü robotik bir sistem olduğu için hastaya güvenli bir tedavi imkanı sunuyor" dedi.

Sağlık sektöründe robotların çığır açtığını söyleyen Niyazoğlu, özellikle nörolojik rehabilitasyonda iyileşme ve fonksiyonu geri kazanma süreçlerinin hızlandığına dikkati çekti. Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inmeler, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalarda, yürüme yeteneğinin tekrar kazanılması ve geliştirilmesi için robotik yürüme rehabilitasyon sistemlerini kullandıkların anlatan Niyazoğlu, "Yürüme Robotu tedavisi ile yaralanma veya hastalık sonrası yürüme yeteneği etkilenmiş hastalarda, tekrarlayan yürüme hareketi ile yeni uyarım yolları oluşturarak beyin ve omuriliğin çalışmasına yardımcı oluyoruz. Bu sistemle, 'göreve-özgü öğrenme' oluşturarak yürüme yeteneğini yeniden kazandırıyoruz. Hastalarımızın günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını en üst seviyeye taşıyoruz" dedi. Serebral palsi, travmatik beyin hasarı, kas hastalıkları, diğer nörolojik ve genetik bozukluklara bağlı yürüme ve denge işlevi bozulmuş çocuk hastalar da robotik yürüme tedavisine alınabildiğini belirten Dr. Niyazoğlu, birçok farklı durumda çeşitli robotlarla tedavinin yapıldığını vurguladı.

Felç geçiren ve tedaviyle sağlığına kavuşan hastalardan Şeriban Cansever, "Şimdi daha iyiyim. Önce hiçbir yerimi oynatamıyordum. Şimdi yürüyebiliyorum. Konuşamıyordum, şimdi konuşuyorum" derken, torunu Zilan Özdemir "Felç geçirdi. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Tedavi sonrası yürümeye başladı. Elini tam oynatamasa da çok iyi bir duruma geldi. Kendini topladı" ifadelerini kullandı.

Bir diğer hasta Tanfer Gürçay da beyin kanaması sonrası bacaklarını kullanamadığını belirterek, "Bacaklarımı hiç kullanamıyordum. Artık ayakta durabiliyorum. Ellerimi ayaklarımı kullanabiliyorum. Robotik sistem ve hocalarımız güzel" dedi.

Bir diğer hasta İsmail Yazank ise "Bel fıtığım vardı. Yaşam standardımı çok düşürdü. Eskiden 10 kilometre hiç durmadan yürürdüm. Bel fıtığı sonrası yürüyemez hale geldim. Ameliyat denmişti. Hiç tavsiye etmiyorum. Şimdi çok ilerleme var. Aynı mesafeleri yürüyebiliyorum. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA