Fizik tedavide yüksek teknolojili robotlar işbaşında

Nörolojik, pediatrik, ortopedik hastalıkların yanı sıra felç, serebral palsi, bel, boyun ağrıları ve fıtıkları, romatizmal hastalıklar gibi durumların tedavi ve rehabilitasyonunda robotik sistemler kullanılıyor.

Robotik rehabilitasyonda çeşitli sistemler mevcut. Bunlar arasında; yürüme robotları, omuz-kol robotları, el-parmak robotları, akım tedavisiyle birlikte çalışan dikey pasif hareket cihazları, yerçekimsiz yürüme robotları, aktif denge sistemleri, robotik omurga traksiyon sistemleri ve akıllı egzersiz sistemleri sayılabilir. Bel, boyun fıtıkları, omurga eğriliği, omur hasarı ve omurga kireçlenmesine bağlı sinir sıkışmaları için yüksek teknolojili robotik traksiyon cihazları devreye giriyor. Bu cihazlar, ameliyata gerek kalmadan, fıtık olan diskleri geri iten nokta terapisi ile ağrıyı gideriyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon sağlık grubu Romatem, yüksek teknolojili tedavi hizmetleri, uzman ve tecrübeli hekimleri ile İzmir'de de faaliyet gösteriyor.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Köksal Holoğlu, çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Yüksek teknolojik robotik sistemlerle donanmış kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimizi Ege'nin kalbinde İzmir'de açtık. Romatem kültürüne sahip profesyonel hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz hazır. Ege Bölgesi'nin ihtiyacı olan; fizik tedavi alanında robotik rehabilitasyondan hidroterapiye, masajdan ozon tedavisine kadar uluslararası standartlarda, güncel tedavi yöntemlerini hastalarımıza sunacağız. Bilim ve teknoloji ile uzmanlıklarını birleştiren profesyonel ekibimiz, hastalarımızın ağrısız ve özgürce hareket edebilmeleri için merkezimizin tüm olanaklarını kullanacaklar" dedi.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ROBOTLAR DEVRİM YARATTI

Romatem İzmir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Havva Niyazoğlu ise İzmir merkezde uyguladıkları tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi verdi. "Robotik omurga traksiyon sistemini; çok fazla germe ağırlığına ihtiyaç duymadan, omurgaya uygulanan kuvveti aşamalı ve nazikçe artırmak, hastanın vücudunu rahat ettirmek ve böylece kasların koruyucu tepkisini engellemek için kullanıyoruz. Kan dolaşımını artırmayı ve kas kramplarını azaltmayı veya bozulmuş omurilik disklerini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu tedavi, doğal iyileşme süreçlerini tetikliyor ve omurga kemikleri arasındaki doğal biyomekanik etkileşimi geri kazandırmaya yardımcı olurken, tamamen bilgisayar kontrollü robotik bir sistem olduğu için hastaya güvenli bir tedavi imkanı sağlıyor" dedi. Niyazoğlu, sağlık sektöründe robotların devrim yarattığını söyledi. Özellikle nörolojik rehabilitasyonda iyileşme ve fonksiyonu geri kazanma süreçlerinin hızlandığını vurguladı. Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inmeler, nörolojik veya ortopedik nedenlerden kaynaklanan yürüme yeteneğini kaybetmiş hastalarda, yürüme yeteneğinin geri kazanılması ve geliştirilmesi için robotik yürüme rehabilitasyon sistemlerini kullandıklarını anlattı.